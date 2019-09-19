Yıkanmak için sulama kanalına giren Afgan genç boğuldu

Muhammed SIDAL/HÜYÜK (Konya), (DHA)- KONYA'nın Hüyük ilçesinde, yıkanmak için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan Afgan Bismili Macidi (22), boğuldu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Selki Mahallesi'ndeki sulama kanalında meydana geldi. Çobanlık yapan Bismili Macidi'ye ulaşamayan arkadaşları, hayvanları otlattığı bölgeye geldi. Macidi'nin kıyafetleri ve cep telefonunun sulama kanalının kenarında olduğunu gören yakınları jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma yaptığı araştırmada Macidi'nin yıkanmak için suya girdiğini ve yüzme bilmediğini belirledi. Macidi'nin yıkanırken dengesini kaybedip, suya düşerek akıntıya kapılabileceği ihtimali üzerine kanalın kapakları kapatıldı. Su azaldıktan sonra yapılan aramada Macidi'nin kıyafetlerinin yaklaşık 15 metre ilerisinde cansız bedeni bulundu. Macidi'nin cesedi sudan çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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