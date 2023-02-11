HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yıkıcı deprem sonrası enkaz altında kalan Yaşar dedeyi, 'aslansın, kaplansın' diyerek çıkardılar

Yıkıcı deprem sonrası enkaz altında kalan Yaşar dedeyi, 'aslansın, kaplansın' diyerek çıkardılar

11.02.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da arama-kurtarma ekipleri tarafından enkazda ulaşılan bir kolundan fiziksel engelli 86 yaşındaki Yaşar dede, 'Haydi dede, aslansın, kaplasın' denilerek çıkarılması görüntülere yansıdı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili derinden etkileyen depremde çöken binalarda arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Depremin en çok etkilediği şehirlerden Hatay merkez ve ilçelerinde de şuana kadar bir çok kişiyi kurtaran ekiplerin mücadeleleri de zaman zaman kameraya yansıyor. Kırıkhan ilçesinde çöken 3 katlı bir binadan ses alan Mersin Akkuyu Kurtarma ekibi ile Alanya AKUT'tan giden ekipler, yaptığı 10 saatlik çalışmayla bir kolundan fiziksel engelli Yaşar Gürsoy'a ulaştı.

Ekipler, Yaşar dedeyi yukardan açtıkları delikten 'Haydi dede, aslansın, kaplasın' diyerek çıkardı. O anlar kameraya da yansıdı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakanlık: Deprem Suçları Soruşturma Büroları...Bakanlık: Deprem Suçları Soruşturma Büroları...
Hatay’da deprem sonrası dehşete düşüren görüntü! 30 metre derinliğinde, 200 metre genişliğinde...Hatay’da deprem sonrası dehşete düşüren görüntü! 30 metre derinliğinde, 200 metre genişliğinde...
Hasarlı bina 5 gün sonra çöktü! İçeride kalan...Hasarlı bina 5 gün sonra çöktü! İçeride kalan...
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay

En Çok Okunan Haberler

Deniz Baykal yaşamını yitirdi

Deniz Baykal yaşamını yitirdi

"Söz veriyoruz" İddialara yanıt verdi: Sosyal medyadan yayınlayacağız

"Söz veriyoruz" İddialara yanıt verdi: Sosyal medyadan yayınlayacağız

Enkazda 4 milyon dolar buldu, gerçek sonradan ortaya çıktı

Enkazda 4 milyon dolar buldu, gerçek sonradan ortaya çıktı

Türkiye'nin gündemindeki rezidansta gördüklerine inanamadılar!

Türkiye'nin gündemindeki rezidansta gördüklerine inanamadılar!

MASAK’tan bankalara ‘maaş ödemesi’ talimatı

MASAK’tan bankalara ‘maaş ödemesi’ talimatı

ABD'li uzman 'olağan dışı' diyerek açıkladı: Zemin hala tepki veriyor

ABD'li uzman 'olağan dışı' diyerek açıkladı: Zemin hala tepki veriyor

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.