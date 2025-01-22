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Yıkıcı depremi tetikler mi? Sözbilir hem nokta verdi hem büyüklüğünü söyledi: Deprem fırtınası yaşanabilir

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
22.01.2025 07:40
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Dün Çanakkale açıklarında meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem bölgedeki vatandaşları korkuttu. Akıllara hemen 'büyük depremi tetikler mi?' soruları geldi. Prof. Dr. Hasan Sözbilir konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'yıkıcı bir deprem üretme ihtimali yok' derken 'deprem fırtınası yaşanabilir' uyarısında bulundu.

Yıkıcı depremi tetikler mi? Sözbilir hem nokta verdi hem büyüklüğünü söyledi: Deprem fırtınası yaşanabilir

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege Denizi'nin Çanakkale açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Edremit Fayı'nın kayma hızı düşük, deprem üretme aralığı da geniş olduğundan, yakın gelecekte yıkıcı bir deprem üretme ihtimali yoktur. Fakat, Körfez bu kesimde Edremit Fayı, Behramkale Fayı ve Tuzla Fayı'nın kesişim noktasında bulunduğundan büyüklüğü 5,3'ten küçük depremlerin çoğunlukta olduğu bir deprem fırtınası yaşanabilir." dedi.

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1944'TEKİ DEPREMİ HATIRLATTI

Prof. Dr. Sözbilir, AA muhabirine, 6 Ekim 1944'te Edremit Körfezi merkezli bir depremin meydana geldiğini; 6,8 büyüklüğünde olup 20 saniye kadar süren bu depremde 73 can kaybının olduğunu, 2 bin 200'den fazla binanın hasar gördüğünü hatırlattı.

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"DEPREM FIRTINASI YAŞANMIŞTI"

Söz konusu depremin 9 şiddetinde hissedildiğini anlatan Sözbilir, "Bu depremde Edremit Körfezi'nin kuzey sınırı boyunca Behram ile Akçay arasında 35 kilometre uzunluğunda bir yüzey kırığı oluşmuştu. Daha yakın tarihte ise, 2017 yılının şubat ayında Çanakkale-Ayvacık depremlerinde Tuzla Fayı'nın batı bölümünde ana şoku 5,3 büyüklüğünde olan çok sayıda deprem olmuş ve deprem fırtınası yaşanmıştı. Bu depremde de çok sayıda köy evi hasar görmüştü." diye konuştu.

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"YIKICI BİR DEPREM ÜRETME İHTİMALİ YOK"

Ulusal ve uluslararası sismoloji merkezlerine göre, bugünkü depremin ise Edremit Körfezi içindeki D-B uzanımlı normal fay türündeki bir faylanma mekanizması ile 5.0-5.3 büyüklüğündeki depremin oluştuğunu anlatan Sözbilir, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda tetiklenmiş bir deprem olarak kabul edilebilir. Edremit ve Behramkale fayları Kuzey Anadolu Fayı'nın güney koluna ait fay segmentleri sınıfında değerlendirilmektedir. Edremit Fayı'nın kayma hızı düşük, deprem üretme aralığı da geniş olduğundan, yakın gelecekte yıkıcı bir deprem üretme ihtimali yoktur. Fakat, Körfez bu kesimde Edremit Fayı, Behramkale Fayı ve Tuzla Fayı'nın kesişim noktasında bulunduğundan büyüklüğü 5,3'ten küçük depremlerin çoğunlukta olduğu bir deprem fırtınası yaşanabilir."

AFAD duyurdu: Çanakkale Ayvacık açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem AFAD duyurdu: Çanakkale Ayvacık açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem

Yıkıcı Depremler ve Deprem Fırtınası Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Korkum var, büyük bir deprem olabilir.
Uzmanlar güven veriyor, endişelenmiyorum.
Deprem fırtınası riski var ama kontrol altındayız.
Mesajları abartılı buluyorum, deprem geçici.
Anahtar Kelimeler:
deprem Çanakkale Prof. Dr. Hasan Sözbilir
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