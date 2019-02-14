"Yıkıcı faaliyette bulunan sitelere karşı gerekli tedbirleri alıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, sosyal medya üzerinden yapılan yanlış bilgilendirmeler ve yalan haberlere ilişkin, "Biz de bu konularla ilgili Bakanlık olarak yıkıcı faaliyette bulunan sitelere karşı, saldırılara karşı gerekli tedbirleri alıyoruz ama biz özellikle sosyal medya üzerinden algı operasyonları yaparak yalan haberlerle insanlarımızın, gençlerimizin aklını çelme konusunda yapılan bu tür saldırıları, teknik ve iletişim yöntemiyle yapılan terör olarak değerlendiriyoruz." dedi. Bakan Turhan, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'i makamında ziyaret ederek, şehirdeki yatırım ve diğer çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Gümüşhane'nin ormanları, yaylaları, ırmakları, turistik ve tarihi yerleri ile meşhur bir il olduğunu belirten Turhan, aynı zamanda ülkenin transit kara yollarının da üzerinde bulunduğu bir kavşak noktası olduğunu vurguladı. Turhan, Gümüşhane'nin nüfus bakımından küçük ancak madenleri, kaynakları, tarihi ve turistik değerleri bakımından büyük zenginliğe sahip olduğunun altını çizdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Gümüşhane'nin ulaştırma altyapısını en iyi şekilde, en son teknolojik imkanları kullanarak yüksek standartlı yollarla donattıklarına işaret eden Turhan, şöyle konuştu: "Gümüşhane merkezli bu yollar önemli ölçüde tamamlandı fakat kuzey açılımı Trabzon bağlantısında yapımı devam eden büyük Zigana Tüneli, yine Erzurum hattında yapımı devam eden Vauk ve Kop Tüneli, Erzincan hattında yapımı devam eden Pekün Tüneli, bunlar tamamlandığında inanıyorum ki Gümüşhane'nin ulaşımı, yaşam kalitesi, ticari ve ekonomik fırsatlar daha da artacaktır. Gümüşhane tabii kaynaklarını ekonomiye kazandırmak için daha iyi fırsatlar yakalayacaktır. Bunun devamında yine planladığımız ve proje çalışmalarını yürüttüğümüz Erzincan-Gümüşhane-Trabzon demiryolu projemiz de devam ediyor. İnşallah onu da yapım programına alıp, bu ulaşım altyapısı ile Gümüşhane'mizi de buluşturacağız." Bakan Turhan, hükümetin sadece ulaşım altyapısıyla değil, sanayi, turizm, eğitim ve sağlık hizmetleriyle Gümüşhane'deki ihtiyaçları karşılayacak şekilde yatırımları yaparak hizmete aldığını ifade etti.

- "Birlik ve beraberliğimizi bozdurmayacağız" Zaman zaman bu bölgede yapılan yatırımların maliyet yatırım tutarının bütçede önemli yer tuttuğuna dikkati çeken Turhan, şöyle devam etti: "Zaman zaman kesintiye uğradığında biz ilgili mercilerden ödenek temini konusunda talepte bulunduğumuzda bu konuda her türlü desteği bize Sayın Maliye Bakanımız vermiştir ve bu yıl içerisinde de bu bölgede yapılan çalışmalarda, yapılan tüm imalatların parası ödenmiş ve yapılacakların da ödenecektir. Bunu özellikle niye söyledim? 2018'in ikinci yarısında ülkemiz ekonomisine bir saldırı yapıldı, finans odaklı bir saldırı yapıldı ve bu saldırı sonucu yatırımlarda, bazı işlerimizde durgunluk yaşadık. Biz bu saldırıyı maliye yönetimimizin zamanında müdahalesiyle çok kısa süre içerisinde savdık ve saldırıyı yapanlar ağır bir külfet, ağır bir maliyet üstlenmek zorunda kaldılar. Bu süre içerisinde bazı işlerimizde gecikme olmuş olabilir, işlerimizin yapılmasında, iş programımızda öteleme olmuş olabilir. Bunların hepsinin üstesinden gelebiliriz, hepsinin altından kalkarız, yeter ki biz birlik ve beraberlik içerisinde olalım.