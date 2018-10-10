"Yıkıcı" Michael kasırgası ABD'ye ulaştı

1851 yılından bu yana bölgeye ulaşmış en şiddetli kasırga olduğu belirtilen Michael'ın "tahayyül edilemez hasara" yol açmasından korkuluyor.Son yüz yılın en şiddetli fırtınası olarak nitelendirilen Michael kasırgası, ABD'nin güneydoğu kıyısında yer alan Florida eyaletine ulaştı. Uzmanlar "yıkıcı" olacağını öngördükleri kasırganın "tahayyül edilemez hasar" yaratabileceği uyarısında bulundu. Kategori 4 olarak derecelendirilen Michael kasırgası, saatte 250 kilometre hıza ulaştı.

Florida Valisi Rick Scott, "Michael'ın son yüz yılda Florida'yı vurmuş en yıkıcı kasırga olması bekleniyor" dedi. Scott, "Halk sahilimiz boyunca tahayyül edilemez bir hasara tanıklık edecek" açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ı Beyaz Saray'da bilgilendiren acil durum yönetim direktörü Brock Long da söz konusu kasırganın 1851 yılından bu yana bölgeye ulaşmış en şiddetli kasırga olduğunu ifade etti.

Kasırga dolayısıyla okyanus suyunun evlerin çatılarından daha yüksek seviyeye çıkması bekleniyor. Eyalet yönetimi, bölgede yaşayan yüz binlerce kişiye evlerini boşaltma çağrısında bulundu.