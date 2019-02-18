Yıkılacak diye eve girmeye korkuyorlar

İzmir Bayraklı’da evlerinin altındaki kayalık alandaki taş parçalarının, deprem ve aşırı yağışlar sonrası düştüğünü, evlerinin bazı bölümlerinin de yıkıldığını belirten mahalle sakinleri, evlerine girmeye korkuyor. Yetkilerden yardım isteyen vatandaşlar, “İstanbul’daki haberleri izledikçe korkuyoruz" dedi.

İzmir’in Bayraklı ilçesine bağlı Çiçek Mahallesi 2128/1 Sokak’ta yaşayan vatandaşlar, evlerinin yıkılması ihtimaline karşı günlerini korkuyla geçiriyor. Ocak ayında meydana gelen deprem ve aşırı yağışların etkisiyle evlerinin altındaki kayalık alandan taş parçalarının düştüğünü, evlerinin bazı bölümlerinin yıkıldığını söyleyen vatandaşlar, korkudan eve giremediklerini belirterek yetkililerden çözüm istedi.

Sürmeli Çiftçi isimli vatandaş, “Kayalar dökülüyor. Biri ölünce mi gelecekler? Tehlikedeyiz. Balkona çıkmaya korkuyoruz, gece yatamıyoruz. Buradaki 5 ev tehlike altında. Taş düşüyor. Korku ile yatıyoruz. Gök gürültüsünde evin altı sallanıyor. Bizi bu durumdan kurtarsınlar. Evler yıkılıyor. Gece uyuyamıyorum. Patırtı kütürtü olunca bir bakıyorum taş düşmüş. Tapumuz var, vergimizi veriyoruz. Yetkililer bize yardım etsin” derken, Zekeriya Bahar da, “Evlerimizin durumu 20 gündür bu şekilde. Deprem oldu, yağmur yağdı buraları yıkıldı. Evime duvar örmüştüm. O da yıkıldı” dedi.