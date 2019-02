Yıkılacak diye eve girmeye korkuyorlar

“Çok korkulu dakikalar yaşıyoruz"

Gülay Çiftçi, “Çok korkulu dakikalar yaşıyoruz. Taşlar sürekli aşağıya düşüyor. Ekipler geldi ama henüz bir gelişme yok. Evlerin tehlikeli olduğuna dair kağıt geldi ama bize yol göstermediler. Yağmur yağdı, deprem oldu kayalar çatladı. Biz de korkarak yaşıyoruz. Sürekli balkona çıkıp bakıyoruz. Tedirgin yaşıyoruz. İzlediğimiz haberlerden sonra can kaybından korkuyoruz. Bir an önce önlem olsun, ne yapmamız gerektiği söylensin. Tehlike altındaki 5 evde 20 kişi yaşıyor. Yan taraftaki evlerde de risk var” diye konuşurken,

Salime Demirtaş da "Korkudan evlere giremiyoruz. İstanbul’daki haberleri izledikçe korkuyoruz. Bir an önce tedbir alsınlar” ifadelerini kullandı.