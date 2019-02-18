HABER

Yıkılacak diye eve girmeye korkuyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 15:28 | Son Güncelleme

İzmir Bayraklı’da evlerinin altındaki kayalık alandaki taş parçalarının, deprem ve aşırı yağışlar sonrası düştüğünü, evlerinin bazı bölümlerinin de yıkıldığını belirten mahalle sakinleri, evlerine girmeye korkuyor.

İzmir Bayraklı’da evlerinin altındaki kayalık alandaki taş parçalarının, deprem ve aşırı yağışlar sonrası düştüğünü, evlerinin bazı bölümlerinin de yıkıldığını belirten mahalle sakinleri, evlerine girmeye korkuyor. Yetkilerden yardım isteyen vatandaşlar, “İstanbul’daki haberleri izledikçe korkuyoruz" dedi.
İzmir’in Bayraklı ilçesine bağlı Çiçek Mahallesi 2128/1 Sokak’ta yaşayan vatandaşlar, evlerinin yıkılması ihtimaline karşı günlerini korkuyla geçiriyor. Ocak ayında meydana gelen deprem ve aşırı yağışların etkisiyle evlerinin altındaki kayalık alandan taş parçalarının düştüğünü, evlerinin bazı bölümlerinin yıkıldığını söyleyen vatandaşlar, korkudan eve giremediklerini belirterek yetkililerden çözüm istedi.
Sürmeli Çiftçi isimli vatandaş, “Kayalar dökülüyor. Biri ölünce mi gelecekler? Tehlikedeyiz. Balkona çıkmaya korkuyoruz, gece yatamıyoruz. Buradaki 5 ev tehlike altında. Taş düşüyor. Korku ile yatıyoruz. Gök gürültüsünde evin altı sallanıyor. Bizi bu durumdan kurtarsınlar. Evler yıkılıyor. Gece uyuyamıyorum. Patırtı kütürtü olunca bir bakıyorum taş düşmüş. Tapumuz var, vergimizi veriyoruz. Yetkililer bize yardım etsin” derken, Zekeriya Bahar da, “Evlerimizin durumu 20 gündür bu şekilde. Deprem oldu, yağmur yağdı buraları yıkıldı. Evime duvar örmüştüm. O da yıkıldı” dedi.

“Çok korkulu dakikalar yaşıyoruz"
Gülay Çiftçi, “Çok korkulu dakikalar yaşıyoruz. Taşlar sürekli aşağıya düşüyor. Ekipler geldi ama henüz bir gelişme yok. Evlerin tehlikeli olduğuna dair kağıt geldi ama bize yol göstermediler. Yağmur yağdı, deprem oldu kayalar çatladı. Biz de korkarak yaşıyoruz. Sürekli balkona çıkıp bakıyoruz. Tedirgin yaşıyoruz. İzlediğimiz haberlerden sonra can kaybından korkuyoruz. Bir an önce önlem olsun, ne yapmamız gerektiği söylensin. Tehlike altındaki 5 evde 20 kişi yaşıyor. Yan taraftaki evlerde de risk var” diye konuşurken,
Salime Demirtaş da "Korkudan evlere giremiyoruz. İstanbul’daki haberleri izledikçe korkuyoruz. Bir an önce tedbir alsınlar” ifadelerini kullandı.

Organize İşler Sazan Sarmalı tepkileri sonrası BKM'den flaş Netflix açıklaması!Organize İşler Sazan Sarmalı tepkileri sonrası BKM'den flaş Netflix açıklaması!
Restorasyonu tamamlanan Sultan II. Bayezid Camisi yeniden ibadete açıldıRestorasyonu tamamlanan Sultan II. Bayezid Camisi yeniden ibadete açıldı
Bozbey: "Kültürel varlığımızı devam ettirmek istiyoruz"Bozbey: "Kültürel varlığımızı devam ettirmek istiyoruz"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

ByLock için 'yasak aşk' savunması! "Duygusal temasımız oldu..."

ByLock için 'yasak aşk' savunması! "Duygusal temasımız oldu..."

Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sesi duyan arabanın yanına koştu! Herkes seferber oldu

Sesi duyan arabanın yanına koştu! Herkes seferber oldu

Karadeniz'de 'kahverengi kokarca' tehlikesi!

Karadeniz'de 'kahverengi kokarca' tehlikesi!

Türkiye'de kaç Suriyeli var? Bakan Soylu sayıyı açıkladı

Türkiye'de kaç Suriyeli var? Bakan Soylu sayıyı açıkladı

'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti, resmi açıklama geldi

'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti: Birlikte olduğumuz videoları sevgilisine gönderdi

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.