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Yıkılan binadan kopan parçalar işçinin üstüne düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 14:29 | Son Güncelleme

Kütahya’da bir işci, yıkımı gerçekleştirilen binadan kopan parçalardan yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Vefa Mahallesi Tulumba Sokak üzerinde bulunan Ahmet K.’ya ait evin yıkımında çalışan bir işçi, aniden göçen tahtaların üzerine düşmesi sonucunda yaralandı.

Kütahya’da bir işci, yıkımı gerçekleştirilen binadan kopan parçalardan yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Vefa Mahallesi Tulumba Sokak üzerinde bulunan Ahmet K.’ya ait evin yıkımında çalışan bir işçi, aniden göçen tahtaların üzerine düşmesi sonucunda yaralandı. Diğer çalışanların durumu Acil Çağrı Merkezine bildirmesi sonrası olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ahmet Yelken’e ilk müdahale olay yerinde 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Kentsel dönüşüm için yıkım çalışması yapılan evin yıkım çalışmasında bulunan işçi, daha sonra ambulansla KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis konuyla ilgili inceleme başlattı.

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