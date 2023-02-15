Yıkılan binaların yüzde 98'iyle ilgili dikkat çeken tespit! Bakanlık paylaştı: 1999 Marmara Depremi öncesi...

7.7 ve 7.6 büyüklüğünde gerçekleşerek büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor. Depremler sonucu binlerce bina yıkıldı. Bakanlıktan yıkılan binalarla ilgili tespitler paylaşıldı.
Yıkılan binaların yüzde 98'inin 1999 öncesinde inşa edildiğine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da değindiği hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Deprem sonrası hasar tespit çalışmaları neticesinde acil yıkılması gereken konutlara dair yapılan karşılaştırmalı analize göre:
Adıyaman Merkez’de yıkılan 1.075 binanın %97.4’ünün,
Hatay Antakya’da yıkılan 538 binanın %97.9’unun,
Gaziantep’te Nurdağı’nda yıkılan 1.497 binanın %98.6’sının; yine 1999 Marmara depremi öncesi inşa edilmiş, yapı denetimi hizmeti almamış olduğu tespit edildi.