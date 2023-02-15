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Yıkılan binaların yüzde 98'iyle ilgili dikkat çeken tespit! Bakanlık paylaştı: 1999 Marmara Depremi öncesi...

15.02.2023 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binaların inşa edilme tarihleriyle ilgili tespitlere yer verdiği bir açıklama paylaştı. Bu açıklamaya göre depremlerde yıkılan binaların yüzde 98'i 1999 Marmara depremi öncesi inşa edildi. Bakanlığın açıklamasında tespite dair veriler il il açıklandı.

Yıkılan binaların yüzde 98'iyle ilgili dikkat çeken tespit! Bakanlık paylaştı: 1999 Marmara Depremi öncesi...

7.7 ve 7.6 büyüklüğünde gerçekleşerek büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor. Depremler sonucu binlerce bina yıkıldı. Bakanlıktan yıkılan binalarla ilgili tespitler paylaşıldı.

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"YAPI DENETİM HİZMETİ ALMADAN İNŞA EDİLDİKLERİ TESPİT EDİLDİ"

Yıkılan binaların yüzde 98'inin 1999 öncesinde inşa edildiğine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da değindiği hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Deprem sonrası hasar tespit çalışmaları neticesinde acil yıkılması gereken konutlara dair yapılan karşılaştırmalı analize göre:

  • Yıkılan binaların yaklaşık %98.5’inin, 1999 Marmara depremi öncesi yapıldığı ve yapı denetim hizmeti almadan inşa edildiği tespit edildi.

AA-20230206-30186223-30186220-DIYARBAKIRDA_YIKILAN_BINALARDA_ARAMA_KURTARMA_CALISMASI_DEVAM_EDIYOR

  • Adıyaman Merkez’de yıkılan 1.075 binanın %97.4’ünün,

  • Hatay Antakya’da yıkılan 538 binanın %97.9’unun,

  • Gaziantep’te Nurdağı’nda yıkılan 1.497 binanın %98.6’sının; yine 1999 Marmara depremi öncesi inşa edilmiş, yapı denetimi hizmeti almamış olduğu tespit edildi.

  • Orta hasar veya daha yıkıcı etkiye maruz kalan binalar üzerinde yapılan incelemelerde ise; bu binaların %95’inin, yine, diğerleri gibi, 99 Marmara depreminden önce yapılan eski yapılardan oluştuğu, proje ve yapı denetimi almadan inşa edildikleri görülüyor."
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