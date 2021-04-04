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  4. Yıkılan binanın altında kalıyordu! İşte kurtulma anı

Yıkılan binanın altında kalıyordu! İşte kurtulma anı

04.04.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verilen Rize'deki binanın yıkımına başlanan anlarda yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Taşıyıcı kolonun kesilmesinin ardından yıkılan binanın yakınında bulunan bir görevli, canını zor kurtardı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Rize’de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımlarına karar verilen il merkezindeki belediye bloklarında yıkım işlemleri hız kesmeden devam ediyor. Rize ticaretinin önemli bir kısmını içerisinde barındıran ve 15 yılı aşkın süredir yıkımı konuşulan belediye bloklarının yıkımında binalarda fazla efor harcanmadan yıkılması anbean kayıt altına alınıyor.

ENKAZIN ALTINDA KALACAKTI

Bir binanın taşıyıcı kolonlarının kesildiği anda yıkılması ve bina yıkılırken görevlinin binanın altında kalmamak için kaçma anı da aynı şekilde kameralara yansıdı. Binanın koştuğu yöne doğru yıkılmaması nedeniyle enkaz altında kalmaktan kurtulan görevli binanın yıkılmasından kaynaklı toz bulutundan kaçamadı. O anlar ise anbean kaydedildi.

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İHA

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Rize

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