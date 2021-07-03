"Yıkılan Binanın Ayakta Kalan Kısmı Tehlikeli"

Miami yakınlarındaki Surfside’da kısmen çöken 12 katlı apartman binasının tamamen yıkılması için hazırlıklar yapılıyor. Yetkililer Florida eyaletine yaklaşan Elsa fırtınasından önce yıkımı tamamlamayı amaçlıyor.

24 Haziran’da güney bölümü yıkılan binanın enkazından şu ana kadar 24 kişinin cesedine ulaşıldı. Hala 124 kişidense haber alınamıyor.

Florida Valisi Ron DeSantis, Champlain Kuleleri adı verilen binanın ayakta kalan kısmının tehlikeli aşamada olduğunu bildirdi. DeSantis, kontrollu yıkımın arama-kurtarma çalışmalarını yürüten ekibin de işini hızlandıracağını, aksi takdirde binanın her an arama ekibinin üzerine çöküp yeni bir tehlike oluşturabileceğini söyledi.

Elsa fırtınasının binanın ayakta kalan kısmını yanlış yöne doğru yıkabileceği uyarısında da bulunan yetkililer yıkımın arama çalışmalarını aksatmadan hemen yarın (Pazar) yapılabileceğini bildiriyor. Yıkımın hemen ardından da önemli oranda enkaz hızlıca temizlenecek.

Kategori 1 düzeyindeki kasırgadan tropik fırtına sınıfına indirilen Elsa, halen Haiti ve Dominik Cumhuriyeti’nin bulunduğu Hispaniola adası üzerinde etkisini gösteriyor. Fırtınanın ortalama rüzgar hızı saatte 110 km olarak bildirildi.

Uzmanlar fırtınanın Salı sabahı Florida sahillerini vurabileceği tahmini üzerinde duruyor. Bununla birlikte fırtınanın batıya yön değiştirip Meksika Körfezi’ne doğru ilerlemesi de mümkün. Ancak her iki durumda Florida eyaletinin güney ucundaki Miami’nin sert rüzgarlar ve aşırı yağıştan etkilenmesi kaçınılmaz olacak.

Champlain Kuleleri’nin yıkımı da hassas planlama gerektirecek. Teknik uzmanlar binanın ayakta kalan kısmına girerek belirli kolonlara patlayıcı yerleştirecek. Binanın bu denli tehlike oluşturması, arama-kurtarma çalışmalarını da aksattı. Perşembe günü binanın ayakta kalan kısmında yaşanan bir tehlike, çalışmaların 15 saat askıya alınmasına yol açtı.

Binanın çökmesini izleyen ilk saatler dışında 24 Haziran’dan bu yana kimse enkazın altından sağ çıkarılan kimse olmadı.

Florida Valisi, ayrıca yaklaşan Elsa fırtınasından dolayı eyalette acil durum ilan etti.

