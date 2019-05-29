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Yıkılan binanın briketleri göktaşı gibi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 17:28 | Son Güncelleme

Adıyaman’da 4 katlı binanın terası çöktü.

Adıyaman’da 4 katlı binanın terası çöktü. Çöken binadan kopan taş parçaları yan binanın çatısını delerek mutfağı kullanılmaz hale getirirken facianın eşiğinden dönüldü.
Olay, Adıyaman merkez Sıratut Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki 4 katlı binada meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı binanın teras katı biranda çöktü. Çökme esnasında duvardan kopan taş ve briketler yanında bulunan 2 katlı binanın çatısına ve yan taraftaki otoparka düştü. Taş ve briketler çatıyı delerek Abdullah Boyraz’ın oturduğu evin mutfağını kullanılmaz hale getirdi. Çökme esnasında mutfakta kimsenin olmaması olası faciaya engel olurken, otoparka düşen briketlerin herhangi bir araca zarar vermediği öğrenildi. Binada çöken duvarın binanın üzerine düşmesi ve yan tarafa düşmemesi büyük maddi hasar ve can kaybını önledi.
Çatısı çöken Abdullah Boyraz, kendisinin evde olmadığı esnada yan binanın duvarının kendi çatısının üzerine çöktüğünü ve kendisinin eve geldiğini belirterek, evin halinin gözler önünde olduğunu söyledi.
Bina sakinleri ise büyük bir gürültü duyduklarını, binada yıkılmayan duvarlarda yarıklar olduğunu, duvarın dışa doğru yıkılmamasının olası bir can kaybının önüne geçtiğini söyledi.
Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, binanın diğer duvarlarının yıkılma ihtimaline karşı önlem alınacağı öğrenildi.

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