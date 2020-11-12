HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yıkılan duvarın altında kalan işçi ağır yaralandı

Yıkılan duvarın altında kalan işçi ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 10:09 | Son Güncelleme

Adana’da bir evde yapılan tadilat sırasında yıkılan duvarın altında kalan işçi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Yavuzlar Mahallesi 4086 Sokak’taki bir evde meydana geldi.

Adana’da bir evde yapılan tadilat sırasında yıkılan duvarın altında kalan işçi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Yavuzlar Mahallesi 4086 Sokak’taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre annesi öldükten sonra evi alan oğlu tadilat başlattı. Bugün sabah saatlerinde işçiler tadilat yaparken birden duvar yıkıldı. Muhammet Dudu isimli 19 yaşındaki işçi yıkılan duvarın altında kaldı. Diğer işçi arkadaşı çığlık atarak yardım istedi. İşçinin bağırmasını duyan komşular yardıma koşup bir taraftan da sağlık, Can-Kur ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Can-Kur ekipleri yıkılan duvarın altında kalan işçiyi kurtarmak için kriko kullanıp duvarı kaldırdı. Daha sonra da işçiyi sıkıştığı yerden çıkardı. Dudu ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar! Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar!
Olay olmuştu! 'Süt banyosu' rezaletinde yeni gelişmeOlay olmuştu! 'Süt banyosu' rezaletinde yeni gelişme
Görmezden gelmeyin! İlk 3 saatte müdahale edilmezse...Görmezden gelmeyin! İlk 3 saatte müdahale edilmezse...
1/
En Çok Okunan Haberler
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım
Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım
Altın güne düşüşle başladı...
Altın güne düşüşle başladı...
Korkunç kaza! Otomobil ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü 1 yaralı
Korkunç kaza! Otomobil ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü 1 yaralı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Diğer Haberler
Bakan Gül: Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun
Bakan Gül: Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun
Hayatta kalabilmek için tek çaresi hamile kalmak
Hayatta kalabilmek için tek çaresi hamile kalmak
AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'in koronavirüs testi pozitif çıktı
AK Partili vekil koronaya yakalandı
5 metre uzunluğunda ve 400 kilogram ağırlığında! Mersin'de yakalandı
5 metre uzunluğunda! 'En büyük özelliği...'
Bakan Koca koronavirüsle mücadelede örnek göstermişti! Tekirdağ kırmızıya büründü
Bakan Koca örnek göstermişti! Kırmızıya büründü
Mazgala bakan sokak köpeği, tüm İzmit'in ilgi odağı oldu
Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.