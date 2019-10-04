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YIKILAN İSTİNAT DUVARININ ALTINDA KALDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 21:34 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde, inşaatın temeline su tesisatı döşeyen Turgay Gültepe (44) yıkılan istinat duvarının altında kaldı.

KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde, inşaatın temeline su tesisatı döşeyen Turgay Gültepe (44) yıkılan istinat duvarının altında kaldı. İtfaiye ekipleri, Turgay Gültepe’yi kurtarmak için çalışma başlattı.

Olay akşam saatlerinde, Çayırova Rahmi Dibek Caddesi’nde bulunan bir inşaat temelinde meydana geldi. Babasıyla birlikte inşaatın temelinde su tesisatını döşeyen Turgay Gültepe, heyelan sonucu yıkılan istinat duvarının altında kaldı. İnşaat sahasında bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Turgay Gültepe’nin kurtarılması için itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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ÇAYIROVA(Kocaeli), (DHA) -

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