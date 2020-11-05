HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yıkılan Rıza Bey Apartmanı önünde yürek burkan görüntüler

Yıkılan Rıza Bey Apartmanı önünde yürek burkan görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 21:19 | Son Güncelleme

İzmir’deki depremde yıkılan ve 34 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı’nın önünde yürek burkan görüntüler yaşandı.

İzmir’deki depremde yıkılan ve 34 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı’nın önünde yürek burkan görüntüler yaşandı. Apartmanın önüne gelen kalabalık karanfiller bırakırken duygu dolu anlar yaşandı, ölenlerin yakınları dakikalarca gözyaşı döktü.

İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde çöken Rıza Bey Apartmanı’nda 34 kişi yaşamını yitirmişti. Apartmanda enkaz çalışmaları tamamlanırken, geriye boş bir arazi ve yürek burkan görüntüler kaldı. Onlarca kişi de akşam saatlerinde yıkılan apartmanın önüne geldi. Karanfillerin bırakıldığı alanda mumlar yakıldı. Yıkılan apartman önüne gelen ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yakınlarının dakikalarca gözyaşı dökmesi alandaki herkesi duygulandırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti! ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti!
İzmir'de koronavirüse karşı yeni önlemlerİzmir'de koronavirüse karşı yeni önlemler
Her gün bu çayı içerek vücudunuza büyük bir iyilik yapın Her gün bu çayı içerek vücudunuza büyük bir iyilik yapın
1/
En Çok Okunan Haberler
Bomba annelik açıklaması! 'Yengemin kızı doğurdu bana verdi sana ne!'
Bomba annelik açıklaması! 'Yengemin kızı doğurdu bana verdi sana ne!'
Bakan Albayrak 'Hayırlı olsun' deyip duyurdu
Bakan Albayrak 'Hayırlı olsun' deyip duyurdu
Konya'daki süt fabrikasında skandal görüntüler!
Konya'daki süt fabrikasında skandal görüntüler!
Evinin borcunu ödeyemeyen muhtar intihar etti! Son isteği yürükleri burktu
Evinin borcunu ödeyemeyen muhtar intihar etti! Son isteği yürükleri burktu
ABD seçimlerinde son durum! Trump mahkemeye başvurdu
ABD seçimlerinde son durum! Trump mahkemeye başvurdu
2 bin kişinin yaşadığı sitede deprem endişesi!
2 bin kişinin yaşadığı sitede deprem endişesi!
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Acı detay ortaya çıktı: Annesine sarılı halde bulundu
Acı detay ortaya çıktı: Annesine sarılı halde bulundu
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Enkaz altındakilerle 112 çalışanlarının konuşması ortaya çıktı
Enkaz altındakilerle 112 çalışanlarının konuşması ortaya çıktı
'Bugün çok daha yakın, 7.3'ün üzerinde beklemek lazım'
'Bugün çok daha yakın, 7.3'ün üzerinde beklemek lazım'
Kuşu Şanslı için kaybettiği 10 saniye hayatını kurtardı
Kuşu Şanslı için kaybettiği 10 saniye hayatını kurtardı
Diğer Haberler
Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer koronavirüse yakalandı
Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
İzmir’de iş makinesi yüklü TIR köprüde sıkıştı
İş makinesi yüklü TIR köprüde sıkıştı
İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nın önünde gözyaşları sel oldu
Rıza Bey Apartmanı’nın önünde yürek burkan anlar!
Bakan Koca, İzmir İl Sağlık Toplantısı kararlarını açıkladı
İzmir'de koronavirüse karşı yeni önlemler
25 kamera 300 saat izlendi! Böyle yakalandılar
25 kamera 300 saat izlendi! Böyle yakalandılar
Oğlunun alevler içinde kaldığını sanan anne gözyaşlarına boğuldu
Oğlunun alevler içinde kaldığını sanan anne gözyaşlarına boğuldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.