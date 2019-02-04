Yıkılan stadyumun arazisinde güvenlik önlemi şart

Yıkım işlemleri uzun süre önce tamamlanan Eskişehir Atatürk Stadyumunun boş halde bulunan arazisine hiçbir çevreleme ve güvenlik önlemi alınmazken, bu alanın bazı bölgeleri evsizlere mesken oldu

Eskişehir’de spor müsabakalarına 1953 yılından itibaren yaklaşık 15 bin seyirci kapasitesiyle hizmet veren stadyum, yaklaşık 33 bin kişilik yeni stadyumun geçen yıl tamamlanması sonucu atıl kaldı. Yerine yapılacak olan millet bahçesi için ağustos ayında yıkım çalışmalarına başlandı. Kısa sürede tamamlanan yıkım işlemleri sonrası boş durumda kalan arazi; bugün moloz atıklarına, çöplere ve kimsesizlere barınak oldu. Yıkım aşamasında da etrafında hiçbir güvenlik önlemi bulunmayan eski stadyum alanın görüntüsü tepkilere neden oldu. Yaklaşık 63 bin metrekarelik alanın bazı noktaları ve çevresi oto park olarak kullanılmaya başlarken, bazı köşeleri sokakta yaşayan, uyuşturucu veya alkol kullananlara da mekan oldu. Derme çatma barakalar yapıldığı gözlenen alanın çevresinden özellikle gece saatlerinde geçme konusunda vatandaşlar endişe yaşıyor. Bu durumdan rahatsızlık duyduğunu aktaran Eskişehirli vatandaşlar, bir an önce alanın çevresinin kapatılması yönünde talepte bulundular.

"Bu manzara hiç hoş değil"

Oluşan çirkin görüntünün kendilerini üzdüğünü ileten çevre esnaflarından Alper Çeliktaş, güvenlik zaafının oluştuğunu dile getirdi. Sürekli olarak yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Eskişehir’in merkezi bir noktasında karşılaşacakları bu manzaranın hoş olmayacağını sözlerine ekleyen Çeliktaş, “Biz buranın 60 senelik esnafıyız. Stadyumumuz da eski stadyum, Eskişehirsporumuzu destekleyerek geldik buralara fakat şu görüntü bizi üzüyor. Neden; çünkü burada bir tarih yatıyordu. Bu tarihi kaldırdılar ve onun yerine güzel bir yer yapmadılar. Etrafında hiçbir şekilde kapatılacak yer yok. Açık, ne olduğu belli değil. İnsanlar buraya geliyorlar ne yapıyorlar bilmiyoruz. Buraya gerçekten güzel bir şey yapılması gerekiyor. Esnafları da etkiliyor boş bir arazi, kötü de bir görüntüsü var. Eskişehir önemli bir şehir, turiste açık bir şehir. Turistlerin vesaire buralara gelerek şu manzarayı görmeleri hoş değil Eskişehirimiz adına konuşursak. Burası şehrin bir merkezi, göbek. Bir de çok önemli yerler burası; Reşadiye Camiimiz var, güzel yerlerimiz var burada mevcut. Güvenlik zaafında da şöyle bir sıkıntımız var; şimdi burada içen olur, arabalarını park ediyor insanlar sıkıntı çıkarabilir burası. O yüzden burayı biraz daha güvenlik anlamında güçlendirmeleri gerekiyor. Gerek olsun etrafına bariyer falan yapmaları gerekiyor. Hoş değil yani biz memnun değiliz, rahatsızız, şikayetçiyiz bu konudan” şeklinde konuştu.

“Eskişehir’e hiç yakışmıyor”

Yıkım aşamalarında da yeterli güvenlik önleminin alınmadığını söyleyen Selahattin Önçek, oluşan durumun Eskişehir’e hiç yakışmadığını kaydetti. Eskişehir için çalışmaları konusunda yetkililere seslenen Önçek, “Şu anda bu görüntü çok çok kötü. Eskişehir’e hiç yakışmıyor. Bu işi kim yapıyorsa öncelikle güvenlik önlemlerini aldıktan sonra bu işi yapmalıydı ama bu yıkım yapılırken hiçbir güvenlik önlemi alınmadı zaten. Girdi dozerler bir şeyler yaptı. Her yer çamur işte gördüğünüz gibi moloz yığını. Öncelikle bunun güvenlik önleminin alınması lazım. Ondan sonra ne yapılacaksa içine yapılması lazım. Umarım yapılır. Eskişehir için yapılırsa güzel olur ama biraz daha iyi düşünülmeliydi. Biraz daha planı ona göre yapılmalıydı. En azından güvenlik önlemleri alındıktan sonra bir iş yapılmalıydı. Bu hiç doğru bir şey değil şu anda, vatandaş olarak kınıyorum” dedi.

Yıkılan stadyumun arazisinde güvenlik önlemi şart

Yıkılan stadyumun arazisinde güvenlik önlemi şart

Yıkılan stadyumun arazisinde güvenlik önlemi şart

Yıkılan stadyumun arazisinde güvenlik önlemi şart

Yıkılan stadyumun arazisinde güvenlik önlemi şart

Yıkılan stadyumun arazisinde güvenlik önlemi şart

Yıkılan stadyumun arazisinde güvenlik önlemi şart

Yıkılan stadyumun arazisinde güvenlik önlemi şart

Yıkılan stadyumun arazisinde güvenlik önlemi şart