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Yıkılan tarihi taş köprü aslına uygun olarak yeniden yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 18:15 | Son Güncelleme

Rize Valiliği, Ambarlık köyündeki tarihi köprünün yıllarca yaşanan iklim ve doğa koşulları sonucu statik yapıda meydana gelen bozulmalar sonucu yıkıldığını belirterek, tarihi taş köprünün aslına uygun olarak yeniden yapılacağını açıkladı.Rize’nin Ambarlık köyünde bugün tarihi taş köprü kendiliğinden yıkılmıştı.

Rize Valiliği, Ambarlık köyündeki tarihi köprünün yıllarca yaşanan iklim ve doğa koşulları sonucu statik yapıda meydana gelen bozulmalar sonucu yıkıldığını belirterek, tarihi taş köprünün aslına uygun olarak yeniden yapılacağını açıkladı.
Rize’nin Ambarlık köyünde bugün tarihi taş köprü kendiliğinden yıkılmıştı. Rize Valiliği tarafından yapılan incelemelerin ardından yapılan açıklamada, köprünün yüzyıllar boyunca yaşanan iklim ve doğa koşulları sonucu statik yapısında meydana gelen bozulmalardan dolayı yıkıldığı ifade edildi. Açıklamada köprünün aslına uygun şekilde tekrar yapılması için çalışmalara başlanacağını da belirtilerek, “İlimiz merkez Ambarlık köyü içerisinde yer alan ve yaklaşık 300 yıl önce inşa edildiği değerlendirilen tarihi kemer köprünün yıkılmasına ilişkin Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü 103. Şube Şefliği teknik elemanlarınca alanda bir teknik inceleme gerçekleştirilmiştir. Yapılan bahse konu teknik incelemeler sonucu verilen bilgilere göre asma köprü üzerinde yapılan restorasyon çalışmalarının bundan 9 yıl önce yani 2010 yılında gerçekleştirildiği ve çalışmalar esnasında herhangi bir statik iyileştirmenin ve köprünün taşıyıcı sistemine hiçbir müdahale yapılmadığı, sadece köprü yaklaşım duvarları ve zemin kaplama işlemleri gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Yazılı ve görsel basında belirtildiği üzere köprü üzerinde yapılan restorasyon çalışmalarının 2 sene önce yapılmadığı, yapılan restorasyon çalışmalarının tarihi kemer köprünün yıkılmasına sebebiyet vermesinin mümkün olmadığı, yıkılma sebebinin yüzyıllar boyunca yaşanan iklim ve doğa koşulları sonucu köprünün statik yapısında meydana gelen bozulmalardan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu ve Müzeler Genel Müdürlüğünce 2003 yılında tescil edilerek koruma altına alınan tarihi köprünün aslına uygun olarak tekrar inşa edilmesi için Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünce gerekli çalışmalar 1 hafta içinde başlanacaktır” denildi.

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