"Yıkılışından Yeniden Doğuşuna Edirne Büyük Sinagogu" fotoğraf sergisi

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar ile mimar fotoğraf sanatçısı Rubi Asa'nın 52 fotoğrafının yer aldığı serginin açılışını, Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Osman Güneren, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Ovadya ve Asa gerçekleştirdi.

Türk Musevi Toplumu Geçmiş Dönem Başkanı Silvyo Ovadya da serginin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu önemli çalışmaları gözler önüne sermesi açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Güneren, fotoğrafların sergiden öte bir arşiv ve belgeleme çalışması şeklinde olduğunu ifade etti.

Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Osman Güneren, açılışta yaptığı konuşmada, sinagogun restorasyon çalışmalarının başlamasının üzerinden 4 yıl geçtiğini, bu süreçte Türk Musevi toplumuyla kentte pek çok kültür ve sanat faaliyeti yaptıklarını hatırlattı.

EDİRNE (AA) - Sadece bir duvarı bugüne ulaşan Edirne Büyük Sinagogu'nun Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yeniden ihya edilmesinin öncesi ve sonrası, fotoğraf sergisiyle yansıtıldı.

Sergi, 1 ay süreyle açık kalacak.

-Sinagogun restorasyonu

Vakıflar Genel Müdürlüğü, restorasyon kapsamında, günümüze sadece ön duvarı ulaşan sinagogun kar birikmeleri ve bakımsızlıktan çöken çatısı ile içerisini temizledi, çelik konstrüksiyonunu yaparak çatısını kapattı.

Aslına uygun inşa edilen sinagogun iç ve dışına sıva uygulandı, binada 2 bin metrekare kalem işi uygulaması yapıldı.

Ayrıca idari bina ve müştemilat binasının da çatı ve sıva işleri tamamlandı. Sinagogun eski haline getirilmesi için 4 yıl yürütülen çalışmalar çerçevesinde 5 milyon 750 bin lira harcandı.

- Maftirimin doğduğu yer olarak biliniyor

Edirne’de nüfus bakımından sayıca yeterli cemaate sahip Yahudiler için önemli dini mabetlerden olan Büyük Sinagog, 1905'te yaşanan ve "büyük yangın" olarak adlandırılan yangında yok olan 13 ayrı sinagogun yerine 2. Abdülhamid'in fermanıyla yapıldı ve 1907'de ibadete açıldı.

Fransız mimar France Depre tarafından Viyana Sinagogu örnek alınarak projelendirilen yapının büyük bir bölümü aradan geçen süre içinde tahrip oldu.