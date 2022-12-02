'Yıkılıyo' şarkısıyla ünlenen ünlü şarkıcı Ayça son haliyle şoke etti! Şimdi 50 yaşında...

Bir dönemin efsane pop sanatçıları arasında yer alan Ayça Tekindor, son haliyle şaşırttı.

1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ayça Tekindor, müzik hayatına keman çalarak başladı. Bir dönem Yunanistan'da kemanistlik yapan Ayça, Zaga programındaki skeçleriyle dikkat çekti.

Ağla Kalbim ve Acele Etme gibi şarkıları seslendiren Ayça, ''Buraları yıkılıyor, benden yıkılıyo, her gün peşime bıyıklı takılıyo' sözlerinin yer aldığı 'Yıkılıyo' şarkısıyla müzik listelerini altüst etti.

Şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam süren Ayça, hayatına dair kareleri sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

50 yaşındaki Ayça'yı görenler ''Kim inanır annem yaşında olduğuna'' ve ''Hala genç görünüyor'' gibi yorumlarda bulunuyor.

Bodrum'da ikamet eden ünlü şarkıcı, tabiatla iç içe paylaşımlar yapmaktan geri durmuyor.



