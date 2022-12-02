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  4. 'Yıkılıyo' şarkısıyla ünlenen ünlü şarkıcı Ayça son haliyle şoke etti! Şimdi 50 yaşında...

'Yıkılıyo' şarkısıyla ünlenen ünlü şarkıcı Ayça son haliyle şoke etti! Şimdi 50 yaşında...

02.12.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2004 yılında piyasaya sürdüğü 'Yıkılıyo' şarkısıyla bir neslin göz bebeği olan Ayça Çetindor, yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde 50 yaşında olan ünlü şarkıcıyı görenler ''Yıllar sizi teğet geçmiş'' demeden edemedi.

'Yıkılıyo' şarkısıyla ünlenen ünlü şarkıcı Ayça son haliyle şoke etti! Şimdi 50 yaşında...

Bir dönemin efsane pop sanatçıları arasında yer alan Ayça Tekindor, son haliyle şaşırttı.

1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ayça Tekindor, müzik hayatına keman çalarak başladı. Bir dönem Yunanistan'da kemanistlik yapan Ayça, Zaga programındaki skeçleriyle dikkat çekti.

'Yıkılıyo' şarkısıyla ünlenen ünlü şarkıcı Ayça son haliyle şoke etti! Şimdi 50 yaşında...

Ağla Kalbim ve Acele Etme gibi şarkıları seslendiren Ayça, ''Buraları yıkılıyor, benden yıkılıyo, her gün peşime bıyıklı takılıyo' sözlerinin yer aldığı 'Yıkılıyo' şarkısıyla müzik listelerini altüst etti.

'Yıkılıyo' şarkısıyla ünlenen ünlü şarkıcı Ayça son haliyle şoke etti! Şimdi 50 yaşında...

Şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam süren Ayça, hayatına dair kareleri sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

'Yıkılıyo' şarkısıyla ünlenen Ayça son haliyle şoke etti! Gören bir daha baktı: Şimdi 50 yaşında...

50 yaşındaki Ayça'yı görenler ''Kim inanır annem yaşında olduğuna'' ve ''Hala genç görünüyor'' gibi yorumlarda bulunuyor.

'Yıkılıyo' şarkısıyla ünlenen Ayça son haliyle şoke etti! Gören bir daha baktı: Şimdi 50 yaşında...

Bodrum'da ikamet eden ünlü şarkıcı, tabiatla iç içe paylaşımlar yapmaktan geri durmuyor.

'Yıkılıyo' şarkısıyla ünlenen Ayça son haliyle şoke etti! Gören bir daha baktı: Şimdi 50 yaşında...

'Yıkılıyo' şarkısıyla ünlenen Ayça son haliyle şoke etti! Gören bir daha baktı: Şimdi 50 yaşında...

'Yıkılıyo' şarkısıyla ünlenen Ayça son haliyle şoke etti! Gören bir daha baktı: Şimdi 50 yaşında...

'Yıkılıyo' şarkısıyla ünlenen Ayça son haliyle şoke etti! Gören bir daha baktı: Şimdi 50 yaşında...

'Yıkılıyo' şarkısıyla ünlenen Ayça son haliyle şoke etti! Gören bir daha baktı: Şimdi 50 yaşında...

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