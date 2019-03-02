Yıkılma tehlikesi bulanan okul istinat duvarı için çit çekildi

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, ilkokul çevresindeki istinat duvarının yıkılma ihtimaline karşı önlem alınarak çevresine geçici olarak çit çekildi.

Körfez Yeni Yalı Mahallesi'nde eğitim veren Fahri Korutürk İlkokulu'nun çevresindeki istinat duvarının bloğunda ayrılma meydana geldi. İstinat duvarının yaklaşık 15 metre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğindeki kısmında yaşanan ayrılma üzerine önlem alındı. Kaldırımda bulunan beton direğe, 'Dikkat, güvenliğiniz açısından duvar etrafında bulunmak, dolaşmak tehlikeli ve yasaktır' yazılı tabela asıldı. Okul yönetimi bahçe içerisinde önlem alarak istinat duvarının önünde çit çekerken, belediye ekipleri ise dışarıda tel çit çekti. Alınan geçici önlemin ardından istinat duvarının sağlamlaştırılacağı belirtildi.

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