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Yıkılma tehlikesi olan binaya boşaltma kararı geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 19:23 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan 7 katlı bir bina yıkılma tehlikesi taşıdığından dolayı boşaltma kararı alındı.Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 691.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan 7 katlı bir bina yıkılma tehlikesi taşıdığından dolayı boşaltma kararı alındı.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 691. Sokakta bulunan bir bina yıkılma tehlikesi oluşturduğundan dolayı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce boşaltılma kararı alındı. 7 Kat 35 daireden oluşan Dilan Apartmanı kolonlarında oluşan hasardan dolayı bina girişine “Bu binaya girilmesi tehlikeli ve yasaktır” tabelası asıldı. İkinci bir Kartal vakası yaşanmadan önlemin alınması gerektiğini söyleyen İnşaat Mühendisler Odası Diyarbakır Şube Başkanı Nihat Noyan bina hakkında açıklama yaptı. Noyan tarafından yapılan açıklamada, “Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 691. Sokakta bulunan Dilan Apartmanında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 22 Şubat 2019 tarihinde hasarlı olduğuna dair raporuna istinaden bina girişine tabela asılarak bu binanın tehlike arz ettiği belirtilmiştir. İMO Diyarbakır Şube olarak durumu tespiti ile ilgili yerinde yaptığımız inceleme, üç başlık altında değerlendirilmiştir. Kolan kesitiyle ilgili hasar, beton ezilmesi sonucu kolonların taşıma güçlerinden kaynaklı hasarlar, sonradan eklenen kiriş ve kolonlar şeklinde inceleme yapılmış. Orta bölgedeki kolonlarda meydana gelen ani hasar nedeniyle oluşan yapısal hasarlar tespit edilmiştir. Beton dayanımının düşük olması, donatı düzenleme esaslarına uyulmaması, kolon ebatlarının mevcut yükü karşılayamamasından dolayı bir kolonun betonunda ezilme tespit edilmiş diğer üç kolonda ise çatlaklar meydana geldiği tespit edilmiştir. Kirişlerde de yer yer çatlaklar meydana geldiği gözlemlenmiştir. Bu ön inceleme sonucunda yapının taşıma gücü yitirdiği tarafımızca değerlendirilmiştir. Yapı mevcut haliyle can ve mal güvenliği tehdit etmektedir. Bundan dolayı yapının acilen boşaltılması ve çevre güvenliğinin alınması gerekmektedir. İlgili kurumlara çağrımızdır, ikinci bir Kartal vakası yaşanmadan görevlerini yapmaya davet ediyoruz. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası olarak bu işin takipçisi olacağımızı belirtiyoruz” denildi.

“Terör zararı kapsamına alınsın”
Yıkılma tehlikesi yaşanan bina sakinlerinden Veli Mahtiyar ise, binayı boşaltacak güçlerinin olmadığını belirtti. Mahtiyar, “Biz burada mağduruz, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü belediye tarafından binanın boşaltılmasını istiyor. Bizimde boşaltma ve kiraya girecek gücümüz yok. 6 Kasım 2016’da Polis Okulunda gerçekleşen patlamada binamız büyük bir hasar görmüş. O hasar zamanından bu yana hiç bodruma inmedik, hasar tespitinde de bulunmadık. Biz istiyoruz ki devlet bize sahip çıksın bu mağduriyetimizi dile getirsin. Terör zararı kapsamına alınmasını istiyoruz. Burada çaresiz kaldık” dedi.

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