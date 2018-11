“Yıkılmak zorunda olan zihinlerdeki duvar”

İşte o şarkının hikayesi…Pink Floyd grubunun efsanevi solisti Roger Waters'dan, “Another Brick in The Wall” adlı şarkısının Türkçe seslendirme hakkını alan İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı’nın (İZEV) projesi giderek daha geniş kitlelere ulaşıyor.

Yaşam Köyü için öncelikli ihtiyaç, bir arazi. Bununla ilgili yerel yönetimlerle görüştüklerini belirten Kılıç, 6 ay içerisinde sonuç alacaklarını umduğunu söyledi. Kılıç, Yaşam Köyü projesinin çizilmesi konusunda Mimar Sinan Üniversitesi’nin de kendilerini desteklediğini belirtti.

Waters ile nasıl iletişime geçildi?

Peki, Waters ile işbirliği nasıl gündeme geldi? Her şey Waters’ın menajeri ve müzik şirketine, Down sendromlu gençlerin “Harmandalı” oynayıp ‘Roger Amca’ya selam olsun’ dedikleri bir videonun gönderilmesiyle başlamış. Waters, 1,5 ay sonra dönüp şarkının kullanım hakkını iki yıl ücretsiz olarak vereceğini açıklamış.

Projenin yaratıcısı ve gönüllü marka danışmanı Hakan Kural, Türkiye’den dünyaya marka bir proje çıkarmak istediklerini ve bunun için bir şarkıya ihtiyaç duyduklarını kaydediyor.

Kural, “Ve şarkı globalde herkesin bildiği bir şarkı olmalıydı. Bu etapta da biz olabilecek en uç eseri seçtik çünkü protest ifadesiyle Roger Waters bestesi olan Another Brick in the Wall, bizim ifade etmek istediğimiz durumu ve içeriği çok iyi yansıtıyordu. Biz projemizde onların yaşam hakkını savunduk, yaşama haklarına bir ses olmaya çalıştık” diyor.