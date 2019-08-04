Yıkılmaya yüz tutan asırlık kasır ahır olarak kullanıyor

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Güzelşeyh köyünde bulunan asırlık Güzelşeyh kasrının büyük bölümü, bakımsızlık nedeni ile yıkıldı. Köy sakinleri, göçerler tarafından ahır olarak kullanılan kasrın restorasyon çalışmasının yapılması ve turizme kazandırılması için yetkililere çağrıda bulundu.

Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde Çınar ilçesine bağlı Güzelşeyh köyünde bulunan ve köyle aynı ismi taşıyan asırlık Güzelşeyh kasrı yıllara yenik düştü. Göçerlerin yol güzergahında olduğu için ahır olarak kullanılan kasrın büyük bir bölümü bakımsızlıktan yıkıldı. Köy halkı, bazalt ile Mardin taşından yumurta akı kullanılarak inşa edilen kasrın restore edilip turizme kazandırılması için yetkililere çağrıda bulundu.

Köylüler kasrın turizme kazandırılmasını istiyor

Kasrın yanında evi olan ve yıllardır Güzelşeyh köyünde yaşayan Heybet Altınakar, yetkililere çağrıda bulunarak onarım yazısı gelmesine rağmen başlatılmayan restorasyonun bir an önce yapılmasını ve kasrın turizme kazandırılmasını istedi. Altınakar, “Bu tarihi yer 1900’lü yıllarda Şeyh Kasım’ın büyük oğlu Şeyh Mehmet Neytullah Altınakar tarafından yapılmış. Buranın yapılış amacı, alt katlarını ailesi için üst katlarında bulunan 2 odayı ise medrese olarak kullanıyormuş. 47 yaşındayım gördüm göreli bir kısmı sağlamdı diğerleri de bakımsızlık ve doğa olaylarından sonra yıkıldı. Buranın restore edilmesini, turizme kazandırılmasını istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onarım yazısı gelmiş, en kısa zamanda yapılmasını istiyoruz” dedi.