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Yıkım çalışması yapılan bina çöktü, ortalık savaş alanına döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 22:18 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin ek binası olan Doktorlar Caddesi'ndeki 7 katlı binada yıkım çalışması yapılırken, 3 ve 4'üncü katlar çöktü.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin ek binası olan Doktorlar Caddesi'ndeki 7 katlı binada yıkım çalışması yapılırken, 3 ve 4'üncü katlar çöktü. Çökme sırasında inşaat atıkları çevreye yayıldı, ortalık toza büründü. İnşaat atıkları nedeniyle çevredeki bazı iş yerleri zarar gördü.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin Saraylar Mahallesi Doktorlar Caddesi'ndeki daha önce hizmet verdiği binada eski olması nedeniyle bir süre önce yıkım işlemi başlatıldı. Yıkım işlemini başlatan firma iş makineleriyle 7 katlı olan binanın katlarını tek tek yıkmaya başladı. Ancak bugün saat 18.00 sıralarında binanın yıkım işleminin yapıldığı arka bölümünde iddiaya göre iş makinesi operatörünün 2'ince kattan itibaren 3'üncü katta taşıcıyı kolonları yıkmaya başlaması çökmeye neden oldu. Binanın geri kalan 3 ve 4'üncü katları taşıcıyı kolonların zayıflaması üzerine birden çöktü. Çökmeyle birlikte etrafa inşaat atıkları dağıldı. Doktorlar caddesi çökmeyle birlikte toz bulutu içerisinde kaldı. Yıkılan binanın yanındaki iki apartman girişi inşaat atıkları nedeniyle kapanırken, bazı işyerlerinde de zarar oluştu. Katların çökmesi sırasında hiç kimsenin bölgede bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ve polis sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Binanın çevresinde olası bir tekrar çökme ihtimaline karşı önlem aldı. Sabah bina çevresinde hasar tespit çalışması yapılacak. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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