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Yıkım ekipleri Oktar'ın villasında (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 08:55 | Son Güncelleme

ADNAN Oktar'ın Kandilli'de bulunan villasındaki kaçak yapıların yıkımı için ekipler buraya geldi.

Yıkım ekipleri Oktar'ın villasında (1)

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul (DHA) - ADNAN Oktar'ın Kandilli'de bulunan villasındaki kaçak yapıların yıkımı için ekipler buraya geldi.
Villada hafta başından beri kamyonlar dolusu eşya çıkarılmıştı. Bu sabah erken saatlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler villaya geldi. Yıkımın önümüzdeki dakikalarda başlayacağı kaydedildi.

(FOTOĞRAF)

Yıkım ekipleri Oktar'ın villasında (1)Yıkım ekipleri Oktar'ın villasında (1)Yıkım ekipleri Oktar'ın villasında (1)Yıkım ekipleri Oktar'ın villasında (1)

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