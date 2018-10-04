HABER

Yıkım ekipleri Oktar'ın villasında (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 09:22 | Son Güncelleme

ADNAN Oktar'ın Kandilli'de bulunan villasındaki kaçak yapıların yıkımı için ekipler buraya geldi.

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul (DHA) - ADNAN Oktar'ın Kandilli'de bulunan villasındaki kaçak yapıların yıkımı için ekipler buraya geldi. Villada hafta başından beri kamyonlar dolusu eşya çıkarılmıştı. Bu sabah erken saatlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler villaya geldi. Yıkımın önümüzdeki dakikalarda başlayacağı kaydedildi.

PARTNERAnnesiyle cinsel ilişkiye giren arkadaşının başını kesip dolaştı!Annesiyle cinsel ilişkiye giren arkadaşının başını kesip dolaştı!
Avaşin-Basyan ve Zap'a operasyon!Avaşin-Basyan ve Zap'a operasyon!
Yıkım ekipleri Oktar'ın villasında (1)Yıkım ekipleri Oktar'ın villasında (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

Acun'dan dikkat çeken Erdoğan sözleri

Acun'dan dikkat çeken Erdoğan sözleri

'Kriz yok' diyen AK Parti'li vekilin ağabeyi konkordato ilan etti

'Kriz yok' diyen AK Parti'li vekilin ağabeyi konkordato ilan etti

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

Ünlü oyuncu Yıldırım Öcek hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Yıldırım Öcek hayatını kaybetti

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cami imamı cemaati direnişe çağırdı ama yıkımı engelleyemedi!

Cami imamı cemaati direnişe çağırdı ama yıkımı engelleyemedi!

İstanbul'da satırlı koca dehşeti!

İstanbul'da satırlı koca dehşeti!

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Avaşin-Basyan ve Zap'a operasyon!

Avaşin-Basyan ve Zap'a operasyon!

Adnan Oktar'ın villası yıkılıyor!

Adnan Oktar'ın villası yıkılıyor!

Batman'dan son dakika patlama haberi: 4 asker şehit

Batman'dan son dakika patlama haberi: 4 asker şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.