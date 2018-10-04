Yıkım ekipleri Oktar'ın villasında (1)

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul (DHA) - ADNAN Oktar'ın Kandilli'de bulunan villasındaki kaçak yapıların yıkımı için ekipler buraya geldi. Villada hafta başından beri kamyonlar dolusu eşya çıkarılmıştı. Bu sabah erken saatlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler villaya geldi. Yıkımın önümüzdeki dakikalarda başlayacağı kaydedildi.

