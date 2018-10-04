YIKIM EKİPLERİ OKTAR'IN VİLLASINDA (2)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA
Adnan Oktar'ın Kandilli'de bulunan villasındaki kaçak yapıların yıkımı için ekipler buraya geldi.
Villada hafta başından beri kamyonlar dolusu eşya çıkarılmıştı. Bu sabah erken saatlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler villaya geldi. Polis ekipleri gazetecileri villa ve çevresinden uzaklaştırdı.
Görüntü Dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ
-Polis ekipleri
-Gazetecileri uzaklaştırması
GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Ekiplerin villaya gelişi
-Detaylar
04.10.2018 - 08.55 Haber Kodu : 181004008
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