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Yıkım ekipleri Oktar'ın villasında (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 09:40 | Son Güncelleme

ADNAN Oktar'ın Kandilli'de bulunan villasındaki kaçak yapıların yıkımı için ekipler buraya geldi.

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL, (DHA) ADNAN Oktar'ın Kandilli'de bulunan villasındaki kaçak yapıların yıkımı için ekipler buraya geldi. Villada hafta başından beri kamyonlar dolusu eşya çıkarılmıştı. Bu sabah erken saatlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler villaya geldi. Polis ekipleri gazetecileri villa ve çevresinden uzaklaştırdı.

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