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Yıkım esnasında çöken ağır hasarlı bina, başka binaya hasar verdi

29.03.2021 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen 8 katlı bina, çalışmalar sırasında büyük bir gürültüyle çöktü.

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İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen 8 katlı bina, çalışmalar sırasında büyük bir gürültüyle çöktü. Çöken bina yan taraftaki 4 katlı binaya ağır hasar verirken, çökme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
İzmir’de, 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde ağır hasar alan binaların yıkımına devam ediliyor. Karşıyaka ilçesi Şemikler Mahallesi’nde yıkımına geçen hafta başlanan Dostluk Sitesi’ndeki bir blokta çalışmalar bugün de devam etti. Ekipler yıkım öncesi yan tarafta bulunan Nafi Cemal Apartmanı sakinlerinin tedbir amaçlı binayı boşaltmasını istedi. Yıkımına başlanılan 8 katlı bina çalışma esnasında büyük bir gürültüyle yan tarafa bulunan binanın üzerine çöktü.

Çökme esnasında kepçe, moloz altında kaldı
Çökme esnasında çalışma yapan bir kepçe operatörü ise üzerlerine düşen parçaların altında kaldı. Olay yerinde molozların altında kalan kepçeyi kurtarma çalışmaları devam ederken, kepçe operatörünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“Heyecandan öldüm, evimiz gitti”
Ekiplerin ikazı ile birinci kattaki evinden çıkan ve bir süre gezindikten sonra yakında bulunan bir parka giderek yıkım çalışmalarını izleyen Ömür Ege (75), “Evi derhal boşaltın dediler. Çıktık, biraz dolaştıktan sonra parka gittik. Yan taraftaki evin bizim binanın üzerine doğru yıkıldığını gördüm. Çok bağırdım, ötesini hatırlamıyorum. Heyecandan öldüm, evimiz gitti. Şimdi eşyalarımı aldım, konuk evine gidiyorum” dedi.

“Evin hali içler acısı”
Olayda evi hasar gören bir diğer bina sakini Pınar Yılmaz ise, "Vinç alttaki kolonlara durmadan vuruyordu" diyerek şunları söyledi:
“Ondan sonra bina biraz indi, öbür taraf devrilince zaten toz dumana karıştı. Koşarak diğer tarafa gittik ama ev zaten gitmişti. Şu an evimize gelerek özel eşyalarımızı aldık. Çocuklarımın odası hemen hemen yok durumda. Banyomuz da zarar gördü. Su boruları patladığı için de evimiz su içinde kaldı. Evin hali içler acısı.”
Öte yandan, olay yerinde polis ve zabıta ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alınırken, bina tamamen boşaltılarak mühürlendi.

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