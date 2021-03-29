Yıkım esnasında çöken ağır hasarlı bina, başka binaya hasar verdi

İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen 8 katlı bina, çalışmalar sırasında büyük bir gürültüyle çöktü. Çöken bina yan taraftaki 4 katlı binaya ağır hasar verirken, çökme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzmir’de, 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde ağır hasar alan binaların yıkımına devam ediliyor. Karşıyaka ilçesi Şemikler Mahallesi’nde yıkımına geçen hafta başlanan Dostluk Sitesi’ndeki bir blokta çalışmalar bugün de devam etti. Ekipler yıkım öncesi yan tarafta bulunan Nafi Cemal Apartmanı sakinlerinin tedbir amaçlı binayı boşaltmasını istedi. Yıkımına başlanılan 8 katlı bina çalışma esnasında büyük bir gürültüyle yan tarafa bulunan binanın üzerine çöktü.

Çökme esnasında kepçe, moloz altında kaldı

Çökme esnasında çalışma yapan bir kepçe operatörü ise üzerlerine düşen parçaların altında kaldı. Olay yerinde molozların altında kalan kepçeyi kurtarma çalışmaları devam ederken, kepçe operatörünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.