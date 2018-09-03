Yıkım için savcılık kararı bekleniyor

Belediyeden alınan bilgilere göre, Üsküdar Kandilli Mahallesi 928 ada 3-55 parseldeki kaçak yapılarla ilgili olarak Boğaziçi İmar Müdürlüğü 25 Temmuz 2018 tarihinde gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. Burada 23 yapının yasalara aykırı olarak inşa edildiğinin tespit edilmesi üzerine villanın kapısına "Yapı Tatil Tutanağı" asıldı.

Adnan Oktar suç örgütünün Üsküdar Kandilli'deki kaçak yapıları için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yıkım kararı çıkmasının ardından İBB Encümeni, Kandilli'deki 23 kaçak yapının yıkılması yönünde karar alırken, imara aykırı faaliyet nedeniyle de tabunun kayıtlı olduğu kişilere de para cezası kesti.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin, Adnan Oktar suç örgütünün Kandilli'deki kaçak yapıları için aldığı yıkım kararının uygulanması için mülklerin devredildiği TMSF'ye yazı yazılması üzerine devreye savcılık girdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "tespit ve tasnif işlemlerinin" devam ettiğini belirterek yıkım kararının bir ay ertelenmesini istedi.

- Yıkım kararı ve para cezası

Ardından yıkım kararı ve para cezasının alınması için İBB Encümen Müdürlüğü'nü gerekli yazılar gönderildi ve savcılığa kaçak yapılar için suç duyurusunda bulunuldu. Bunun üzerine 01 Ağustos 2018 tarihinde toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeni, daha önce kaçak inşa edildikleri tespit edilen yapılar için oy birliğiyle yıkım kararı verdi.

15 Ağustos 2018 tarihinde yeniden toplanan encümen, bu kez de "Yapı Tatil Tutanağı" gereği 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu'nun 13. maddesine istinaden 3194 Sayılı İmar Kanunu'na göre 3 parselin sahibi Ali Fuat, Seher, Sinan, Selim ve Neslihan Cüre hakkında toplam 86 bin 913 lira 55 parselin malikleri; Şükran Uygun, Sonuç Köse, Gülşen İlter, Zülal Akyol, Güler Çağlı Berin Tatlıcı ve Sadiye Şermin Demirbağ'a 89 bin 355 lira para cezası verildi.

- Savcılık bir aylık süre istedi

Belediye yıkım kararının uygulanması için villa ve diğer yapıların devredildiği, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) yazı yazdı. Savcılık ve TMSF ile koordineli çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'dan bir yazı geldi.