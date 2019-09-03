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Yıkım yapan işçi ölümden döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 20:18 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yıkım için gittiği binadan düşen işçi yaralandı.Alınan bilgilere göre olay, Mahmudiye Mahallesi İbrahim Şenbel Sokak’ta meydana geldi.

Yıkım yapan işçi ölümden döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yıkım için gittiği binadan düşen işçi yaralandı.
Alınan bilgilere göre olay, Mahmudiye Mahallesi İbrahim Şenbel Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan tek katlı işyerinin yıkımını yapmaya çalışan 53 yaşındaki Mustafa Turhan çatıda bulunan malzemeleri aşağı indirmeye çalıştığı sırada bir anda dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Ölümden dönen işçi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Yıkım yapan işçi ölümden döndü

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