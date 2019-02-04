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Yıkım yapılan eski hastane binasının çökmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 20:42 | Son Güncelleme

Denizli'de yıkım çalışması devam eden eski hastane binasının çökme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yıkım çalışması devam eden eski hastane binasındaki çökme anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinin daha önce hizmet verdiği Saraylar Mahallesi Doktorlar Caddesi'nde bulunan 7 katlı binada yıkım çalışması devam ederken yapımının bir bölümünde çökme meydana gelmişti.

Binanın çökme anı bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yıkımı üstlenen firma çalışanı iki işçinin çevredeki bazı iş yerlerinin kapı ve camlarının yıkım sırasında zarar görmesini engellemek için tahta plakalarla önlem aldığı görülüyor.

İşçilerin alandan uzaklaşmasından bir süre sonra binanın çöktüğü, çevreye moloz yığınlarının saçıldığı da görüntülerde yer alıyor.

- Çökme nedeniyle iş yerlerinde zarar oluştu

Çökme sonrası çevreye dağılan molozlar nedeniyle bazı iş yerlerinin camları ve klimaları zarar görürken, caddeyi de toz bulutu kapladı.

Bitkisel ürün satışı yapan iş yeri sahibi Yunus Emre Özdilek, dükkanındaki bütün ürünlerin toza büründüğünü belirterek, "Yıkım başladığından beri sürekli tozla uğraşıyoruz. Gerekli önlem alınmadan yıkım yapılıyor. Yıkım yapılırken mutlaka daha profesyonel ve daha bilinçli yapılmalı. En azından sulama yapılarak yıkım yapılırsa toz olması engellenir. Bu sıkıntının bir an önce bitmesini, bizim ve misafirlerin rahatlamasını istiyoruz. Pazar günü olması nedeniyle buradaki iş yerlerinin kapalı olmasından dolayı olası bir facia yaşanmadı. Tek tesellimiz cana bir şey gelmemesi." ifadelerini kullandı.

PAÜ Hastanesinin Saraylar Mahallesi'nde daha önce hizmet verdiği 7 katlı eski binanın yıkım çalışması devam ederken dün çökme meydana gelmiş, inşaat atıkları çevreye yayılırken bazı iş yerlerinde zarar oluşmuştu.

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