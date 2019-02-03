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Yıkım yapılan hastane binası çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 21:50 | Son Güncelleme

Denizli'de yıkım çalışması devam eden eski hastane binasının çökmesi sonucu inşaat atıkları etrafa dağıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yıkım çalışması devam eden eski hastane binasının çökmesi sonucu inşaat atıkları etrafa dağıldı, bazı iş yerlerinde zarar oluştu.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinin daha önce hizmet verdiği Saraylar Mahallesi Doktorlar Caddesi'nde bulunan 7 katlı binada yıkım çalışması devam ederken farklı bir bölümde çökme meydana geldi.

Yıkım işlemini yürüten firma tarafından iş makineleriyle daha önce üst katların yıkımının tamamladığı binada, 3 ve 4'üncü katlar çöktü. Çökme sırasında inşaat atıkları çevreye yayıldı, caddeyi toz bulutu kapladı.

Katların çökmesi sırasında bina ve çevresinde kimse bulunmadığı, can kaybı olmadığı bildirildi.

Çökme nedeniyle binanın yakınındaki iki apartmanın girişi molozlar nedeniyle kapanırken, bazı iş yerlerinde de zarar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgede çalışma yaptı. Çalışma sırasında polis caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.

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