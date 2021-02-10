Yıkımda Atatürk posteri seferberliği

Erdek Cumhuriyet Meydanında bir binanın yıkımı esnasında duvarda asılı Atatürk’ün posterini fark eden iş makinesi operatörü ve itfaiye eri, hemen yıkımı durdurdu ve Atatürk posterini binanın içerisinden çıkarttı.

Erdek Cumhuriyet Meydanı’nda bir binanın yıkımı esnasında duvarda asılı bulunan Atatürk’ün posterini fark eden iş makinesi operatörü ve itfaiye eri Yalçın Ortaç, hemen yıkıma ara verdi. Yıkımın durdurulduğu binaya giren Ortaç, duvarda asılı bulunan Atatürk posterini alarak, yıkıntılar arasında kalmasını önledi. Atatürk posterinin enkazdan çıkarılmasının ardından yıkım devam etti.

Yalçın Ortaç’ın bu duyarlılığı çevredeki vatandaşları duygulandırdı.

