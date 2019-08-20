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Yıkımda evi zarar gören aileden HDP'li belediyeye tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 16:40 | Son Güncelleme

Siirt'te metruk binayı yıkan ekiplerin evine zarar verdiği Abdurrahman Atabay, onarım talebini geri çeviren belediyeye tepki gösterdi

SİİRT (AA) - Siirt'te bir aile, metruk bir evin yıkımı sırasında hasar verdikleri evini onarmayan HDP'li Siirt Belediyesine tepki gösterdi.

Sakarya Mahallesi'nde 4 ay önce bir evin yıkımı sırasında konutu büyük zarar gören Abdurrahman Atabay (45), belediyeye yapısının onarılması için başvuruda bulundu. Ancak belediye yetkilileri, Atabay’a 10 torba çimento vererek evini kendisinin onarmasını önerdi.

Abdurrahman Atabay, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyeye ait iş makinelerinin 4 ay önce evinin yanındaki yapıyı yıkarken konutuna da zarar verdiğini söyledi.

Belediyenin evinin onarılması için herhangi bir girişimde bulunmadığını belirten Atabay, şöyle konuştu:

"Yandaki ev yıkıldığı sırada bizim ev de bayağı zarar gördü. 4 aydır bizimle dalga geçercesine muamele ediyorlar. Hiç kimse sorunumuzu çözmedi. Belediye başkanının yanına gittiğimde, dalga geçercesine 'Sana 10 torba çimento ve kum verelim.' diyorlar. Evimin bir an önce onarılmasını istiyorum."

Atabay'ın dayısı Ömer Dündar ise belediyenin yan binadaki evi yıktığı sırada Atabay'ın evine de büyük zarar verdiğini söyledi.

Evde artık yaşanılamaz duruma gelindiğini belirten Dündar, "Ev oturulamaz hale geldiği için aile mağdur oluyor. Bu ev yıkılırsa sorumlusu kim olacak. Aylardır belediyeye müracaat ediyoruz ama bizimle dalga geçercesine '10 torba çimentoyla git evini tadilat et' diyorlar. Bu evin yeniden yıkılıp yapılması gerekiyor." dedi.

- "Bu mudur Kürtlerin hakkını savunmak"

"Kürtlere bu zulmü reva görüyorlar." ifadesini kullanan Dündar, şunları kaydetti:

"Sözde Kürtlerin hakkını koruma adı altında belediyecilik yaptıklarını iddia ettikleri anlayışları işte budur. Bu mudur Kürtlerin hakkını savunmak? Kürtlere zarar vermekten başka hiçbir şey yapmadılar, yapmıyorlar da. 4 aydır belediyeye gidip geliyoruz, bizimle alay edercesine 10 torba çimentoyla bu işi kapatmaya çalışıyorlar."

Siirt Belediyesi yetkilileri ise zarar gören evin onarılacağını belirttiler.

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