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Yıkımda iş makinesinin hasar verdiği yan bina boşaltıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 18:13 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde belediye tarafından istimlak edilen binanın yıkımı sırasında iş makinesinin kiriş ve kolonlarına hasar verdiği yandaki 5 katlı bina çökme tehlikesine karşı boşaltıldı.

Yıkımda iş makinesinin hasar verdiği yan bina boşaltıldı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde belediye tarafından istimlak edilen binanın yıkımı sırasında iş makinesinin kiriş ve kolonlarına hasar verdiği yandaki 5 katlı bina çökme tehlikesine karşı boşaltıldı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu'da otopark yapmak için Cemaliye Mahallesi Şehit Özmen Sokak üzerinde bulunan bazı binaları istimlak etti. Kamulaştırılarak boşaltılan bir binanın yıkımının yapıldığı sırada, iş makinesi yandaki 5 katlı binanın kiriş ve kolonuna hasar verdi. Bunun üzerine belediye ekipleri binanın çökme tehlikesine karşı binada yaşayanları tahliye etti. Bina sakinlerinden Cansın Kantarcı, "'Bu alan Büyükşehir Belediyesi tarafından istimlak edilmiş. Binanın biri yıkılırken, bizim yaşadığımız binanın da bir kısmı yıkılarak zarar gördü. Bizi, çökme tehlikesine karşı apar topar tahliye ettiler. Şu an ne yapacağımızı bilmiyoruz. Devletten ve belediyeden yardım bekliyoruz. Burada bizim binamız da istimlak edilme kararı var. Ancak şu anda bizim hukuki sürecimiz sürüyor. Ne yapacağız bilmiyorum" diye konuştu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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Yıkımda iş makinesinin hasar verdiği yan bina boşaltıldıYıkımda iş makinesinin hasar verdiği yan bina boşaltıldıYıkımda iş makinesinin hasar verdiği yan bina boşaltıldıYıkımda iş makinesinin hasar verdiği yan bina boşaltıldı

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