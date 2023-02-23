Yıkımı durdurulan Galeria Sitesi'ndeki kedilerden biri daha kurtarıldı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde ilk 4 katı alışveriş merkezi olan 8 katı ise 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü. 1 bloku yıkılan Galeria'da 89 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce 'ağır hasarlı' raporu verilen Galeria'nın diğer blokları ile alışveriş merkezinin yıkımına karar verildi. 1999'da hizmete giren ve kentin ilk alışveriş merkezi olan AVM ile bloklarda dün sabah saatlerinde yıkım başladı.

Yıkım yapılırken içeride olduğu fark edilen 4 kedi nedeniyle saat 15.00 sularında çalışmalar durduruldu. Kedilerin kurtarılması amacıyla dronla ve vinçle yapılan arama kurtarma çalışması sonuç vermeyince Şırnak’ın Silopi ilçesinden Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait 2 helikopter Diyarbakır’a geldi. Galeria Sitesi’nin üzerinde duran helikopterlerden birinden halat yardımıyla indirilen personel, kedilerin görüldüğü katlarda inceleme yaptı. Görevli, kedilere ulaşamayınca halatla tekrar yukarı çekildi.

Çalışmalar sonucunda siteden 4 kedi daha kurtarıldı. Kurtarılan kedi sayısı 6'ya ulaşırken, 'Jahren' isimli kedi ekiplerce aranıyor.



