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Yıkımı engelleyemeyince evlerini tahliye ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 15:46 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca ilçesi Kırıklar Mahallesi'nde, orman arazisi üzerinde 2017 yılından sonra yapılan ancak İmar Barışı'ndan faydalanmak için başvuruda bulunulan 50 evin bulunduğunu belirleyen belediye ekipleri, yasal işlem başlattı.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesi Kırıklar Mahallesi'nde, orman arazisi üzerinde 2017 yılından sonra yapılan ancak İmar Barışı'ndan faydalanmak için başvuruda bulunulan 50 evin bulunduğunu belirleyen belediye ekipleri, yasal işlem başlattı. Bu sabah saatlerinde Delioğlan mevkisine gelen zabıta ve jandarma ekipleri, aralarında yapı kayıt belgesi alınanların da bulunduğu evleri yıktı. Bina sahipleri duruma tepki gösterdi. Buca Belediyesi, İmar Barışı için yapılan düzenleme sonrası orman arazisine inşa edildiği belirlediği 50 evin yıkımını gerçekleştirdi. Kırıklar Mahallesi Delioğlan mevkisinde yapılan evleri yıkmak için belediyenin zabıta ekipleri ve jandarma ekipleri sabah saatlerinde bölgeye gitti. Bina sahiplerinden bazıları, yapı kayıt belgelerinin bulunduğunu belirterek, yıkımı durdurmaya çalıştı. Ancak zabıta ekipleri, evlerin, 31 Aralık 2017 tarihinden önceki ruhsatsız yapıları kapsayan İmar Barışı yasasından sonra yapıldığını belirledi. Belediye, 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun, 'Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak daimi veya geçici bütün izinsiz yapılar, inşaat sırasında olsun veya iskan edilmiş bulunsun, hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın, belediye veya devlet zabıtası tarafından yıkılır' hükmünü içeren 18'inci maddesi gereğince, evleri yıktı. Evlerin yıkılmasını engelleyemeyen sahipleri, eşyalarını tahliye ederek, yapıların çatılarındaki malzemeleri topladı. 'BELEDİYE NUMARATAJ BİLE VERDİ' Bölgede evi bulunan Ramazan Özer, kendilerine yıkım tebligatının bile gelmediğini belirterek, "Ne kadar uğraştıysak da yıkımı durduramadık. İmar Barışı'na başvuruda bulundum, yapı kayıt belgesi aldım. Bunlara aldırmadan yıkıma devam ettiler. Madem bu belgeleri kabul etmeyeceklerdi, neden verdiler" dedi. 40 metrekare ev yapan Safa Yünel (85) de "Daha önce Orman Bölge Müdürlüğü'nden geldiler. Yaptığımız evlere tutanak tuttular ve buralara ev yaptığımız için bize karşı dava açtılar. Şimdi de bize yıkım kararı gelmeden, evlerimiz yıkılıyor. Evleri yaparken bizi uyarsalardı, yapmazdık. Belediye numarataj bile verdi" diye konuştu. 'BURAYA ÇOK MASRAF YAPTIK' Hayriye Acit ise evi yıkıldığı için çok üzgün olduğunu, günlerdir ağladığını belirterek, "Çok üzülüyoruz. Çok masraf ettik. 3 gündür sabah akşam ağlıyorum. Bize 'Buraya ev yaparsanız bir şey olmaz' dediler. Biz de yaptık. 100 bin TL'ye yakın masraf ettik" dedi. Üzerine kurdukları evin arsasının tapusu bulunduğunu, tapu sahibinden burayı noter huzurunda satın aldığını belirten Selçuk Tımarlı da, "Ben noter huzurunda şahıstan burayı satın aldım. Daha sonra evimi yaptım, yapı kayıt belgesi aldım. Bunu hiçe sayıp yıkıyorlar. Mağduruz. 35 bin TL masraf yaptım. Arsaya da para verdim, toplamda 100 bin TL para ödedim" dedi. Zabıta Müdürü Oral Tuncer de, orman arazilerine yapılan yapıların İmar Barışı kapsamına alınamayacağını söyledi. Yapı kayıt belgelerinin de kişinin beyanına göre verildiğini anımsatan Tuncer, "Biz tüm bu yapıları uydudan belirledik. İmar Barışı'ndan önce bu evler bölgede yoktu. Yaptığımız işlem tamamen yasal" dedi. Kaçak yapılar, tek tek yıkıldı.

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