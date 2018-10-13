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Yıkımı, havaya ateş ederek durdurmaya çalıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 20:06 | Son Güncelleme

Samsun Valiliği'nce yıkım kararı verilen evinin çatısında av tüfeği ile havaya ateş ederek yıkımı durdurmaya çalışan şüpheli ve kardeşi gözaltına alındı - Ekipler, eşyaları dışarı taşıdıktan sonra iki binanın yıkımını gerçekleştirdi

Samsun Valiliği'nce yıkım kararı verilen evinin çatısında havaya ateş ederek yıkımı durdurmaya çalışan şüpheli ve kardeşi gözaltına alındı.

Samsun Valiliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Şevket Aşçı Turizm Fakültesi yerleşkesinin içinde bulunan 2 ev için yıkım kararı aldı.

Kararı uygulamak için Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri ile evlerin bulunduğu yerleşkeye giden ekipler, ev sahiplerinin direnciyle karşılaşınca durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekiplerinin evi boşaltmaları yönündeki bilgilendirmesi üzerine ev sahibi Yılmaz Haspulat ve kardeşi çatıya çıkarak yıkımı engellemeye çalıştı.

Haspolat, yıkımın durdurulması için av tüfeğiyle havaya bir kaç el ateş etti.

Bafra Emniyet Müdürlüğünde görevli müzakereci polis memuru olay yerine gelerek, çatıdaki ev sahiplerini ikna etmeye çalıştı.

Müzakereci polisin ikna çalışmaları sonuç verince Yılmaz Haspulat ve kardeşi Şadi Haspulat çatıdan indi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Yıkım ekipleri evlerin içindeki eşyaları boşaltıktan sonra binaların yıkımını gerçekleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bafra Samsun yıkım

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