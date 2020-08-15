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  4. Yıkımı yapılan 6 katlı bina çöktü! Yan bina hasar gördü

Yıkımı yapılan 6 katlı bina çöktü! Yan bina hasar gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2020 17:06 | Son Güncelleme

Malatya'da, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören bir bina ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yıkılırken çöktü. Yan bir binada da ağır hasar meydana geldi.

Yıkımı yapılan 6 katlı bina çöktü! Yan bina hasar gördü

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde bulunan ve Elazığ depreminde ağır hasar gören 6 katlı bir binanın yıkımı için sabah saatlerinde çalışma başlatıldı. Yıkım kapsamında çevrede bulunan binalar tedbir amaçlı boşaltılırken, yıkımı yapılan bina büyük bir gürültü ile çöktü.

Alınan güvenlik önlemleri nedeniyle yaralananın olmadığı olayda çöken binanın yanında bulunan binada büyük hasar oluştu.
Güvenlik tedbirlerinin üst seviyeye çıkarıldığı bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor. (İHA)

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