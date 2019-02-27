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Yıkımı yapılan bina, işçilerin mesai bitimi sonrası çöktü, faciadan dönüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 13:43 | Son Güncelleme

BURSA’da, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu cadde üzerinde yıkımı yapılan İller Bankası´na ait eski bir bina, işçilerin mesai bitiminden kısa süre sonra kendiliğinden çöktü.

BURSA’da, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu cadde üzerinde yıkımı yapılan İller Bankası´na ait eski bir bina, işçilerin mesai bitiminden kısa süre sonra kendiliğinden çöktü. Enkazın bir bölümünün caddeye düştüğü olay sırasında araç sürücüleri ve yayalar, büyük tehlike atlattı. Ölen ya da yaralananın olmazken, çökme anını çevredekiler cep telefonlarının kameralarıyla kayda aldı. Merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde İller Bankası'na ait lojmanların yıkımına bir ay önce başlandı. 3 bloktan oluşan lojmanların ilk bloğunun iş makineleriyle yıkımı, günler önce tamamlandı. İkinci bloğun yıkımında çalışan işçiler, dün mesai bitiminin ardından iş makinelerini durdurup, yıkım alanından çıktı.

ÇÖKEN BİNANIN BİR KISMI YOLA DÜŞTÜ

Yaklaşık yarım saat sonra bina büyük bir gürültüyle kendiliğinden çöktü. Büyük bir toz bulutunun oluştuğu bölgede, bloğun bir kısmı önlem amacıyla güvenlik şeridi çekilen alanın dışına, caddeye düştü. Caddede yayalar ve araçlarıyla seyir halindeki sürücüler, büyük tehlike atlattı. Paniğe kapılan yayalar ile araçlarını terk eden sürücüler, caddenin karşısına geçerek kendilerini güvene aldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Çökme anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Olay sırasında bir kişinin 'Yolu trafiğe kapatın' diye bağırdığı duyuldu.

Üzerlerindeki şoku atlatan sürücüler, yıkım bölgesinde görevli kişilerle tartışmaya başladı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, taraflara müdahale ederek sakinleştirdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir esnaf, "İller Bankası’nın eski binası yıkılırken çalışanlar güvenlik önlemi almıyor. Göstermelik biraz su sıkıyorlar. Yıkım sırasında her yer toz duman oluyor. Gerekli önlemlerin alınmasın istiyoruz. Yarın burada büyük facianın olmayacağına kim garanti verebilir" dedi.

Görüntü Dökümü:
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- Vatandaş tarafından çekilen toz görüntüleri
- Panik görüntüleri
- Yıkım çalışması

Süre: 3 dk 50 sn Boyut: 430 MB
Haber:Halil ÖZÇOBAN/ Kamera:Berktuğ ÖNCÜ/BURSA/DHA

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