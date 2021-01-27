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  4. Yıkımı yarım bırakılan binada oluşan göçük, havanın aydınlanmasıyla görüldü

Yıkımı yarım bırakılan binada oluşan göçük, havanın aydınlanmasıyla görüldü

27.01.2021 09:46 | Son Güncelleme:
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Maltepe’de yıkımına başlanan bir binadaki yıkım işlemi gün sonu nedeniyle yarım bırakıldı.

Maltepe’de yıkımına başlanan bir binadaki yıkım işlemi gün sonu nedeniyle yarım bırakıldı. Gece saatlerinde şiddetli lodos nedeniyle yıkımı yarım kalan binada göçük oluştu. Göçüğün oluştuğu binanın yanındaki bina da tedbir amaçlı boşaltıldı. Binada oluşan göçük havanın aydınlanmasıyla gözler önüne serildi.
Olay saat 23.00 sıralarında Maltepe’de Bağlarbaşı Mahallesi’nde Nermin Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Dışında çatlaklar oluşan ve tehlike arz eden binalara yıkım kararı geldi. Ekipler tarafından yıkımına başlanan bir binadaki yıkım işlemine günün sona ermesiyle ara verildi. İstanbul’da etkili olan şiddetli lodosun etkisiyle yıkımı yarım bırakılan binada çökme ve göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle oluşan gürültü sonucu mahalleli sokağa döküldü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve acil servis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri geniş çaplı önlem alırken, itfaiye ekipleri göçük olan alanda çalışma başlattı. Acil servis ekipleri ise tedbir amaçlı bekletildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Göçüğün oluştuğu binaya komşu olan bazı binalar da tedbir amaçlı boşaltılarak bina sakinleri otele yerleştirildi. Yıkım işlemine ara verilen binada oluşan göçük havanın aydınlanmasıyla gözler önüne serildi.

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