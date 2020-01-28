HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yıkımına başlanan 7 katlı binadaki evine 2 hafta önce taşınmış

Yıkımına başlanan 7 katlı binadaki evine 2 hafta önce taşınmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 17:38 | Son Güncelleme

ELAZIĞ merkeze bağlı İcadiye Mahallesi'nde bulunan 7 katlı binanın, 6.8'lik depremde hasar gördüğü gerekçesiyle yıkımına başlandı.

Can ÇELİK- Güven USTA/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ merkeze bağlı İcadiye Mahallesi'nde bulunan 7 katlı binanın, 6.8'lik depremde hasar gördüğü gerekçesiyle yıkımına başlandı. Apartmandaki daireye 2 önce taşındığını anlatan Makbule Baran (40), "Evi 3 ay önce aldım, içine 40 bin TL para harcadım. 2 hafta önce de taşınmıştım, şimdi yıkıldı" dedi.
Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören, İcadiye Mahallesi Necdet Doğan Caddesi'nde bulunan, 7 katlı Altunbaş Apartmanı, ekiplerce riskli olarak tespit edilince yıkımına karar verildi. Caddenin iki tarafı da güvenlik önlemleri alınıp, bariyerlerle kapatıldı. Altunbaş Apartmanı'nın, dün akşam yıkımına başlandı. Binadan 3 ay önce satın aldığı daireye 2 önce hafta yerleşen Makbule Baran, yıkımına üzüldüğünü söyledi. Binanın depremde hasar gördüğünü anlatan Baran, "Evin içi kötüydü. Ben de 40 bin TL masraf ettim. Her şeyi hazırladım, eve yerleştim. 2 hafta oturdum ama yıkım kararı alındı. Mağdur oldum. Çok üzüldüm. Depremde hasar gördü binamız. Kolonları çatlamış. Evi aldığım kişi çok sağlam demişti. Ama ne yazık ki öyle çıkmadı. Yetkililer geldi, inceleme yaptı. Yıkım kararı aldılar. Tabi ki cana geleceğine mala gelsin. Canımıza bir şey olmadan önlem alındı. Fakat maddi olarak mağduriyet yaşamış olduk. Yine de çok şükür" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bağırsak gazı neden olur, ne iyi gelir?Bağırsak gazı neden olur, ne iyi gelir?
Binbir derde deva nar ve suyunun faydalarıBinbir derde deva nar ve suyunun faydaları
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'daki depremde binanın çökme anı kamerada!

Elazığ'daki depremde binanın çökme anı kamerada!

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Kaç para bağış yaptığını açıkladı

Kaç para bağış yaptığını açıkladı

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Deprem mesajı sosyal medyayı karıştırdı

Deprem mesajı sosyal medyayı karıştırdı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya’da korkunç olay! 6 ay boyunca köpekler cesedini parçalayıp yemiş!

Kütahya’da korkunç olay! 6 ay boyunca köpekler cesedini parçalayıp yemiş!

Son dakika! Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Manisa'da bir deprem daha!

Türkiye'nin gündemindeki 'Azize' ilk kez konuştu: 'Şahadetinizi getirin' dedim

Türkiye'nin gündemindeki 'Azize' ilk kez konuştu!

Depremzedelere kazak gönderen 5 yaşındaki Mira'dan duygusal mektup

5 yaşındaki Mira'dan depremzedelere duygusal mektup

Bursa'da beş milyonluk Tevrat’ı satarken suçüstü yakalandı! Serbest kaldı

Değeri dudak uçuklattı! Bursa'da ele geçirildi

Vezneciler saldırısı davasında rekor ceza istemi

Vezneciler saldırısı davasında rekor ceza istemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.