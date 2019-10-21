"Yıkımlar, ileride yapılacak kaçak yapıların önüne geçecek"

OSMAN URAS - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yerinde tespit ettiği imara aykırılıklarla ilgili yapılan yıkımların kaçak yapıları engellemesi bekleniyor.

Bakan Kurum'un ikinci kez yaptığı incelemenin ardından hızlandırılan yıkım işlemleri, ilçenin birçok noktasında devam ediyor.

İlçedeki yıkımlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde, mal sahiplerince imar ile ruhsata aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle durdurulan projelerde gerçekleştiriliyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bakanlık ve Belediye iş birliğinde gerçekleştirilen çalışmada, birçok projeye belli bir süre verildiğini, bu süre içerisinde işlemlerin yasal zemine oturtulmasının istendiğini bildirdi.

Daha fazla yapılaşarak, yarımadayı daha fazla betona boğarak kalkınmanın da mümkün olmadığını vurgulayan Aras, vatandaşların da bu yıkımdan memnunluk duyduğunu dile getirdi.

Çalışmaların devam ettiğini belirten Aras, "Vatandaşlarımız şunu iyi biliyor ki bu yıkımlar, bundan sonra yapılacak bu türlü kaçak yapılaşmaların ya da ihlallerin önüne geçecek." dedi.