YİKOB bilgilendirme seminerlerinin ilki Van'da yapıldı

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığınca Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı proje ortaklığıyla yürütülen "Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Teknik Yardım Projesi" kapsamında pilot bilgilendirme seminerlerinin ilki Van'da yapıldı.

İpekyolu ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, projenin ilk seminerinin Van'da olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

YİKOB'un kuruluşu ve faaliyet alanı hakkında bilgi veren Bilmez, Van'daki bu program sayesinde illerdeki ihtiyaçların daha iyi tespit edileceğini söyledi.

Bilmez, YİKOB'ların ihtiyaç duyulan birimler olduğunu ve daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki en büyük yatırımlara imza atan bu birimin mutlaka bakanlık bünyesine alınması gerekiyor. Şu an İzmir'deki uygulama farklı, Kocaeli ve Van'daki uygulama farklı. Bu uygulama birliğinin sağlanması ve kurumun çok güçlü hale getirilmesi lazım. Bu anlamda on ilden buraya gelen arkadaşların ciddi katkı sunmalarını bekliyoruz. Kendi illerindeki artı ve eksi taraflar bu projede çok net ortaya konulursa, bundan sonraki düzenlemeler çok daha iyi planlanacaktır."