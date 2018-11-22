"Yılan Adam" şovunda görülmemiş olay

Çin'de yılanlarla yapılan bir gösteri sırasında beklenmedik olay yaşandı. Vücuduna doladığı yılanın yanına ikinci yılanı da almak isteyen eğitici, bir anda yılanın saldırısına uğradı. Yılanın saldırısı sonrası büyük acı çeken adamın yardımına görevliler koştu.

Seyircilerin gözü önünde gerçekleşen korkutan olayda yüzü kan içinde kalan adam, gösterisini ertelemedi ve şovunu acı içinde yapmaya devam etti. Gösteri sonunda da iyi olduğunu hareket eden adam, seyircilerden de alkış aldı.

