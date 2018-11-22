HABER

"Yılan Adam" şovunda görülmemiş olay

İLGİNÇ HABERLER  | 22.11.2018 15:39 | Son Güncelleme

Çin'de yılanla yapılan bir gösteri sırasında yılan tarafından ısırılan adam, zor şartlarda da olsa gösterisini sonuna kadar sürdürdü. Adamın bu azmi alkış topladı.

Çin'de yılanlarla yapılan bir gösteri sırasında beklenmedik olay yaşandı. Vücuduna doladığı yılanın yanına ikinci yılanı da almak isteyen eğitici, bir anda yılanın saldırısına uğradı. Yılanın saldırısı sonrası büyük acı çeken adamın yardımına görevliler koştu.

Seyircilerin gözü önünde gerçekleşen korkutan olayda yüzü kan içinde kalan adam, gösterisini ertelemedi ve şovunu acı içinde yapmaya devam etti. Gösteri sonunda da iyi olduğunu hareket eden adam, seyircilerden de alkış aldı.

PARTNERİstanbul'a bir de böyle bakın! İnanamayacaksınızİstanbul'a bir de böyle bakın! İnanamayacaksınız
Yolda yürürken uçarak kendilerine doğru gelen otomobilden kız arkadaşını kurtardıYolda yürürken uçarak kendilerine doğru gelen otomobilden kız arkadaşını kurtardı
Çatıdan düşen buz kütlesi sonu olduÇatıdan düşen buz kütlesi sonu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin yılan gösteri

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pakistanlı bakan, uçuşu iptal edilince kıyafetlerini yaktı

Pakistanlı bakan, uçuşu iptal edilince kıyafetlerini yaktı

Yolda yürürken uçarak kendilerine doğru gelen otomobilden kız arkadaşını kurtardı

Yolda yürürken uçarak kendilerine doğru gelen otomobilden kız arkadaşını kurtardı

Çatıdan düşen buz kütlesi sonu oldu

Çatıdan düşen buz kütlesi sonu oldu

Otomobil altında kalan köpeği sokak köpeklerinin kurtardığı anlar kamerada

Otomobil altında kalan köpeği sokak köpeklerinin kurtardığı anlar kamerada

Penaltı kurtaran köpek fenomen oldu

Penaltı kurtaran köpek fenomen oldu

Tren raylarına düşen bebek mucize eseri kurtuldu

Tren raylarına düşen bebek mucize eseri kurtuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.