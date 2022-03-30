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Yılan Adası'nda Rus ordusuna rest çekmişti! Dünyanın konuştuğu o askere ödül verildi

30.03.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde, Yılan Adası'nı kuşatan Rus gemilerine kafa tutan ve "Teslim ol" çağrılarına rest çekerek yanıt veren Ukrayna askeri Roman Gribov'a, memleketi olan Çerkasi şehrinin valisi tarafından ödül verildi.

Bir ayı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde, Yılan Adası'nda bulunan 13 Ukrayna askeri, etraflarını saran Rus donanmasına kafa tutmuş, "Teslim ol" çağrılarını kabul etmeyerek çatışmaya girmişti. Tüm dünyanın konuştuğu olayda telsiz başında olan ve Rus ordusuna rest çeken o asker, memleketinin valisi tarafından madalyayla ödüllendirildi...

ESİR ALINDILAR

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş şiddetlenerek sürerken, Ukrayna ordusu savaşta kahramanlık örneği sergileyenlere madalya takmaya devam ediyor. Saldırıların ilk günlerinde Yılan Adası'nı çevreleyen Rus askerleri, adada görevli 13 Ukraynalı askere "teslim olun" çağrısı yapmıştı. Roman Gribov isimli asker ise eline aldığı telsizle Rus askerlerine teslim olmayacaklarını ifade etmişti. Bunun üzerine adaya saldırıda bulunan Ruslar, 13 askeri esir almıştı.

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Esaretinin sona ermesinin ardından Gribov, memleketi Ukrayna'nın Çerkasi kentine döndü. Gribov, Çerkasi'ye dönmesinin ardından Çerkasi Valisi İgor Taburets tarafından madalya takılarak ödüllendirildi. Ödül töreninde konuşan Vali Taburets, "Ben Ukrayna’nın ve Çerkasi’nin kahramanlarını tanıması gerektiğini düşünüyorum. Biz gerçek kahramanlara sahip olduğumuzu bir kez daha anladık. O direndi ve diğerleri için, Ukrayna için bir örnek olacak" ifadelerini kullandı.

"BİZE GÜÇ KATIYOR"

Rus askerlerine verdiği tepkiyle kahraman olan ve sosyal medyada her gün adından söz ettiren Gribov, destekleri için Ukrayna halkına teşekkür ederek, "Öncelikle Ukrayna halkına böyle bir destek için teşekkür ederim. Biz bu desteği hissediyoruz. Bu bize güç katıyor. Arkamızda güç ve doğru var. Birlikte kazanacağız" şeklinde konuştu. (İHA)

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Asker Ukrayna
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