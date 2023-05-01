Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ının son hali ağızları açık bıraktı! Görenler çok şaşırdı

1999-2002 yıllarında yayınlanan ve fenomen haline gelen Yılan Hikayesi dizisinde Kürşat karakterini Tunca Aydoğan canlandırıyordu. Dizinin kötü karakterini canlandıran ve adeta yıllara meydan okuyan Tunca Aydoğan son haliyle çok şaşırttı.

İlk bölümü 1999 yılında yayınlanan Yılan Hikayesi dizisi kısa sürede çok sevilmişti. Meltem Cumbul’un köylü kızı Zeyno’ya, Mehmet Ali Alabora’nın ise polis Memoli’ye hayat verdiği dizi 3 sezon boyunca yoğun ilgi görmüştü.

Şimdilerde 55 yaşında olan Tunca Aydoğan da dizinin dikkat çeken isimlerinden biriydi. Ünlü isim Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girerek Tiyatro Bölümü'nde Müşfik Kenter, Zeliha Berksoy, Oğuz Aral, Cihan Ünal gibi isimlerden eğitim aldı.

Tiyatro oyunculuğu ile sanat yaşamına başlayan Aydoğan, Yılan Hikayesi dizisi ile büyük çıkış yakaladı.

Ünlü oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Aşk Yeniden, İffet ve Kara İnci de bulunuyor.



