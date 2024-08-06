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  4. Yılan hikayesine dönmüştü! Şato villalar yıllardır boş duruyordu... Karar verildi

Yılan hikayesine dönmüştü! Şato villalar yıllardır boş duruyordu... Karar verildi

06.08.2024 15:06
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2011 yılında Bolu’da Araplara satılmak amacıyla inşaatı yapılan 'Şato Villalar' olarak bilinen Burj Al Babas projesini, Sarot Grup'un mali sorunları nedeniyle devam ettirememişti. 'Şato Villalar' ABD merkezli Nova Grup Holding, yatırımcı olmak için girişimde bulunarak turizme kazandırmayı planlıyor.

Yılan hikayesine dönmüştü! Şato villalar yıllardır boş duruyordu... Karar verildi

Araplara satılmak için 2011 yılında Bolu Mudurnu’da şato görünümlü villaların inşaatına başlayan Sarot Grup'un Burj Al Babas projesi yılan hikayesine dönmüştü. Mali sorunlar nedeniyle inşaatı durdurulan 'Şato Villalar'a , ABD merkezli Nova Grup Holding yatırımcı olmak için harekete geçti. Nova Grup Türkiye CEO'su Müjdat Güler, "Türkiye turizmine kazandırılacak. Bazı ufak hukuki sorunlar var" dedi. Sarot Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yerdelen ise "İnşallah hayırlı haberler vereceğim" diye konuştu.

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ARAP MÜŞTERiLER TAKSİTLERİNİ ÖDEMEMİŞTİ

732 villa, AVM, otel ve 2 kongre merkezinin yer aldığı Burj Al Babas projesi kapsamında şato tipindeki villalardan 580'inin kaba inşaatı tamamlandı. Villalardan 350'si Katar, Bahreyn, Kuveyt, Dubai ve Suudi Arabistan'daki müşterilere satıldı. Arap müşterilerin taksitleri zamanında ödememesi ve şirketin ekonomik planlamada yaşadığı sorunlar nedeniyle 'Burj Al Babas' adlı projenin sahibi Sarot Termal Grup, 2018 Haziran'da konkordato için başvurdu. İstanbul 3'üncü Ticaret Mahkemesi, 2018'in Eylül ayında Sarot Grup çatısı altındaki 3 şirket hakkında iflas kararı verdi. Şato tipi mimarisiyle dikkat çeken proje durdu. Proje özellikle mimarisiyle dünya çapında ünlendi. Yapıların Cittaslow (Sakin Şehir) ünvanı alan ve UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne aday olan Mudurnu'nun tarihi dokusuna yakışmadığı yönünde çok sayıda eleştiri almıştı.

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SATIŞ İZNİ VERİLDİ

2023 yılında Sarot Grup'a ait 3 şirket hakkında verilen iflas kararını, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17'nci Hukuk Dairesi kaldırdı. İlerleyen hukuki süreçte konkordato başvurusu da kaldırılan şirket hakkında satış izni kararı verildi.

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‘‘ORANIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI GEREKİYOR’’

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Nova Grup Holding şirketi, yarım kalan Burj Al Babas'ı tamamlamak adına yatırımcı olmak için girişimde bulunduğunu belirtti. Nova Grup ve Sarot Grup'un temsilcileri projenin tamamlanması için Ankara'da görüşme yaptı. Nova Grup Holding Türkiye CEO'su Müjdat Güler, projenin eski sahipleri ve taşınmaz satın alan hak sahipleri açısından hiçbir sorun yaşanmadığını söyledi. Satışla ilgili hukuksal sürecin devam ettiğini aktaran Güler, yarım kalan proje için, "Burada bir yatırım var, burası tekrar ekonomiye ve Türkiye turizmine kazandırılacak. Bazı ufak hukuki sorunlar var. Oranın ekonomiye kazandırılması gerekiyor. Tadilatı yapılmadan geçen her gün, yapılar daha fazla zarar görüyor" diye ifade etti.
Güler, sürecin tamamlanmasının ardından gerekli açıklamayı yapacaklarını vurguladı.

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GÖRÜŞME AŞAMASI DEVAM EDİYOR

Sarot Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yerdelen de sürecin devam ettiğini belirterek, "Şu anda bu konuyla alakalı görüşme aşamasındayız. İnşallah hayırlı haberler vereceğim" şeklinde dile getirdi. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Bolu Mudurnu
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