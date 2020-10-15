HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yılan korkusu ev yıktırdı! Duvarların içine yuva yapmışlar

Yılan korkusu ev yıktırdı! Duvarların içine yuva yapmışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2020 12:16 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Yoluyazı köyünde yılanlardan kurtulmak isteyen bir aile yuva yaptıklarını öne sürdükleri 25 yıllık toprak damlı evlerini yıkmak zorunda kaldı.

Yılan korkusu ev yıktırdı! Duvarların içine yuva yapmışlar

İl merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Yoluyazı köyünde yer alan bir toprak evde oturan Mustafa Koçak ve ailesi, bir süre önce yılanların dolaşıp yuva yaptığı gerekçesiyle tek katlı toprak damlı evlerini boşalttı.

Mustafa Koçak'ın ağabeyinin evine yerleşen ve daha sonra toprak evin üstünü açarak yıkan Koçak ailesi, ardından durumu yetkililere bildirdi.

Eve gelen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) görevlileri inceleme, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de ilaçlama yaptı.

20201015_2_44842269_58905744_Web

Mustafa Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yılanlar sebebiyle korku içinde yaşadıklarını söyledi.

Yetkililere bilgi verdiklerini belirten Koçak, "Bizim evlere yılan girmiş, yılanlarla mücadele ediyoruz. 25 yıllık evimizi yılanlar bastığı için yıktık. Evin üstünü açıp duvarları yıktık. Yılanların girdikleri delikler de halen belli oluyor." diye konuştu.

20201015_2_44842269_58905745_Web

20201015_2_44842269_58905746_Web

20201015_2_44842269_58905747_Web

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar
İstanbul'da boz ayı alarmı! Genç kız fark ettiİstanbul'da boz ayı alarmı! Genç kız fark etti
e- YDS sınav giriş belgesi nasıl alınıyor?e- YDS sınav giriş belgesi nasıl alınıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca açıkladı: İşte kritik iller
Bakan Koca açıkladı: İşte kritik iller
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Beyaz eşya devinden flaş karar! Üretimi Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyorlar
Beyaz eşya devinden flaş karar! Üretimi Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyorlar
Galatasaray'a ezeli rakipten transfer bombası!
Galatasaray'a ezeli rakipten transfer bombası!
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Ermenistan cepheden çekildi
Ermenistan cepheden çekildi
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Cinsel istismara uğrayan çocuk sessiz sedasız toprağa verildi
Cinsel istismara uğrayan çocuk sessiz sedasız toprağa verildi
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
'Pes' dedirten görüntüler! Gerdek gecesi sonrası çarşafla...
'Pes' dedirten görüntüler! Gerdek gecesi sonrası çarşafla...
Zifte bulanmış halde bulunmuştu! İşte o köpeğin son hali
Zifte bulanmış halde bulunmuştu! İşte o köpeğin son hali
Nazar ve nazar duası nedir?
Nazar ve nazar duası nedir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da bankadan çektiği parayı görünce şaşkına döndü
Bankadan çektiği parayı görünce dondu kaldı
Gelen hayran kalıyor! İşte Türkiye'nin en büyük buzulu
Gelen hayran kalıyor! İşte Türkiye'nin en büyük buzulu
İstanbul'da 'boz ayı' alarmı! Şoke eden görüntü
İstanbul'da boz ayı alarmı! Genç kız fark etti
İstanbul'da faciadan dönüldü! Genç doktorun üzerine baca düştü
İstanbul'da korku dolu anlar! Genç doktor ölümden döndü
Bağcılar'da kaldırımdaki gençlerin ölümden döndüğü anlar kamerada
Ölümle burun buruna! Dehşet anları kamerada
Köpeğini de bindirdi! O çiftçi gönülleri fethetti
Köpeğini de bindirdi! O çiftçi gönülleri fethetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.