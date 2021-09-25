Yılan oyunu faciayla bitti! Arkadaşlarını etkilemek isterken hayatını kaybetti

Rusya'da bir çiftçi, karpuz tarlasında bulduğu bir yılanı ağzının içine sokarak çevresindekileri etkilemeye çalıştı ancak hayatını kaybetti.

Yılanı iki kez ağzına sokan ancak üçüncüde yılanın ısırmasıyla fenalaşan adamın dili ve boğazı şişmeye başladı. Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan çiftçinin anafilaktik şok geçirdiği bildirildi. Ancak Kharabalinskiy bölge hastanesindeki doktorların çabaları onu kurtarmaya yetmedi. Raporlara göre, dili ağzına zar zor sığıyordu ve nefes nefeseydi.

Öte yandan yılanın bozkır engereği olduğu, zehrinin ise insanlar için tehlikeli olmadığı belirtildi. Kayıtlarda tarım işçisi, ''yalnızca yaban arısı sokmasıyla meydana gelebilecek bir alerjik reaksiyondan öldü'' denildi.



